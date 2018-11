Napoli | dalla K alla C asse perfetto | che notte Koulibaly e Callejon

Dalla Commissione Ue 868 milioni per infrastrutture e patrimonio culturale di Napoli : Nel quadro della politica di coesione, Bruxelles ha adottato cinque progetti finalizzati al miglioramento dei trasporti, dei servizi idrici e per la cultura nella città

Da Dallas arriva a Napoli il 'Maradona dei trapianti' : È considerato il Maradona del bisturi, uno dei migliori chirurghi al mondo, un vero esperto di patologie del fegato e un asso dei trapianti. Parliamo di Giuliano Testa, 56 anni, padovano, inserito ...

Il Napoli trionfa sull'Empoli - vince 5-1 e si porta a meno 3 dalla Juventus. Tripletta di Mertens : Il Napoli supera 5-1 l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I campani si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Insigne al 9' e di Mertens al 38'. Nella ripresa i ...

Napoli-Empoli 5-1 : tripletta Mertens - -3 dalla Juventus : ROMA - Insigne come Cristiano, Mertens come e più di Careca: il Napoli torna a vincere dopo due pareggi e si riporta a ridosso della Juve. Pratica Empoli regolata 5-1: settimo sigillo del numero 24 in ...

'Dolcetto o scherzetto' : Napoli invasa dalla festa di Halloween : È dolcetto o scherzetto mania a Napoli. Quest'anno la tradizionale festa anglosassone dedicata ai non morti conquista anche il capoluogo partenopeo. In occasione di Halloween decine e decine di ...

Napoli - omosessuale ripudiato dalla famiglia : Sergio vive in un sottoscala : L'unico 'errore' di Sergio, un 58enne campano, è stato quello di aver fatto coming out, di aver esternato il suo orientamento sessuale. Sergio è gay ed è stato allontanato dalla sua famiglia. Ora vive in un sottoscala abbandonato, a Monte di Procida. La vita del cinquantottenne campano, ex marittimo, non è certamente semplice perché è affetto da diverse malattie [VIDEO] ed ogni giorno deve convivere con topi, insetti ed altri animali. Sergio non ...

Napoli - studente ucciso dalla bufera : «Il mio Davide sognava di diventare ingegnere» : Nell'androne dell'ospedale San Paolo il padre di Davide, Giovanni Natale, sembra una tigre in gabbia. Avanti e indietro, senza sosta, fin quasi a consumare il pavimento, mentre inghiotte...

Calcio - l’Inter travolge la Lazio all’Olimpico per 3-0 con Icardi sugli scudi. Nerazzurri e Napoli secondi a pari punti e a 6 lunghezze dalla Juve : La decima giornata di Serie A termina con la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Lazio sotto il diluvio dell’Olimpico. Trascinano i Nerazzurri un Icardi in forma strepitosa, autore di una doppietta, e Marcelo Brozovic, che firma invece il gol nerazzurro. I ragazzi di Spalletti ottengono la sesta vittoria di fila e sono ora secondi a pari punti con il Napoli che nel posticipo di ieri sera pareggia al 90° minuto (Mertens risponde ad El ...

Allan : 'Dalla favela alla favola scudetto con il Napoli : ora voglio battere la Roma' : dal nostro inviato CASTEL VOLTURNO allan, chi vince domani? 'Ahi, qui a Napoli siamo scaramantici, non glielo dico'. E via con le mani sulle parti intime, lui e i presenti nella sala stampa di Castel ...

Napoli - elogi dalla Francia per Ancelotti : 'Ha dominato tatticamente' : ROMA - Odi a Carlo Ancelotti e al Napoli sulla stampa francese dopo il pareggio strappato a 2' dalla fine al Parco dei Principi dal PSG ai partenopei nel girone di Champions League. 'Ancelotti ha ...

I Verdi : noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris : 'La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi'. A parlare è ...

Udinese-Napoli : i partenopei vincono ad Udine portandosi a -4 dalla Juve : Il Napoli di Ancelotti riparte con una vittoria dopo la sosta. Una vittoria convincente e importante visto anche il risultato nel pomeriggio della Juventus fermata in casa dal Genoa. Per il Napoli, l'occasione era fin troppo ghiotta e per questo la squadra di Ancelotti è scesa in campo ad Udine [VIDEO]contro i friulani col coltello tra i denti. La squadra ha giocato bene e concretizzato tutte le occasioni sapendo anche soffrire durante il match ...

Napoli : rimosso il relitto della Motonave “Sassari Primo” dalla rada del porto di Baia : Il relitto della Motonave Sassari primo, incagliata nella rada del porto di Baia da oltre 33 anni, è stato finalmente rimosso. Il porto di Baia è stato interessato fino al 2005 dalla presenza di altri quattro relitti di navi abbandonate, oltre a quello del “Sassari Primo”, che costituivano un serio pericolo, sia per la sicurezza della navigazione portuale, sia per l’ambiente marino. Peraltro, l’intero specchio acqueo del porto di Baia, ...