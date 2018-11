Football Leaks e l affare Mbappè l offerta del Real e quelle clausole accettate dal Psg

Football Leaks - il Real offrì 214 mln per Mbappè : Kylian Mbappé nell’estate del 2017 è stato vicinissimo al Real Madrid. A svelare il retroscena di mercato legato all’attaccante francese, attualmente in forze al Paris Saint Germain, ‘L’Equipe’ che riporta i documenti di Football leaks, ottenuti da Der Spiegel e analizzati dal consorzio giornalistico Eic, European Investigative Collaborations. Per il fuoriclasse transalpino i ‘blancos’ avanzarono ...

Football Leaks ha rivelato i premi del Barcellona per l’ICC 2017 : Un documento rivela quanto avrebbe incassato il club catalano per disputare tre partite negli Stati Uniti. Interessanti alcune clausole legate ai giocatori. L'articolo Football Leaks ha rivelato i premi del Barcellona per l’ICC 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo Football Leaks : Emergono giorno dopo giorno nuove clamorose rivelazioni sullo scandalo Football Leaks e che riguardano Inter, Milan e Roberto Mancini. Secondo quanto riporta L’Espresso l’Uefa non si sarebbe comportata in modo imparziale per quanto riguarda i bilanci dei due club milanesi.I documenti di Football Leaks permettono di conoscere le cifre esatte prese in considerazione dalla Uefa per valutare il rispetto del fair play finanziario. In 30 mesi, ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : È proprio quello che è successo la scorsa estate al Milan, poi salvatosi facendo ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, Tas,. L'opzione più morbida si chiama invece "settlement ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : Un commercialista vicentino, professore di Economia all'università di Bologna, che pochi anni dopo aver lasciato la Uefa finirà dall'altra parte della barricata: consulente nel Milan sui temi del ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : I due club tra i più potenti del mondo violano le regole del fair play finanziario. Ma grazie all’aiuto di Platini e Infantino non sono stati esclusi dalla Champions. Ecco cosa rivelano i documenti esclusivi Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Football Leaks, Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai ...

Football Leaks - l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori : Dai documenti riservati consultati dall'Espresso e dal consorzio Eic emerge una forte disparità di trattamento tra le due squadre: ai rossoneri fu in un primo momento vietata la partecipazione alle Coppe. Ma i nerazzurri avevano un rosso più profondo Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, Roberto Mancini ...

Football Leaks - Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai tempi del Manchester City : Una società nel paradiso fiscale di Mauritius per l'attuale ct della nazionale quando allenava la squadra inglese Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio"