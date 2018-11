L' altopiano di Asiago | catastrofico simbolo della più grande ondata di maltempo da decenni

In Veneto - la devastazione dell' altopiano di Asiago : Almeno 300 mila alberi sono andati distrutti. Il Sindaco: 'Un danno incalcolabile, il bilancio del Comune si regge proprio sulle entrate dei proventi del bosco' -

ASIAGO altopiano devastato - l'analisi di Coldiretti : Proprio il rilancio del turismo, capace di generare un'importante economia per il territorio montano, era tra le priorità dell' Altopiano ed in particolare di Enego. "Siamo vicini agli agricoltori ed ...

Maltempo - è strage di alberi : pochi abeti in piedi nell’ altopiano di Asiago : Da Enego ad Asiago gli abeti rimasti in piedi sono davvero pochi . Lo dice la Coldiretti di Vicenza ricordando che il Maltempo dei giorni scorsi, con precipitazioni abbondanti, ma soprattutto straordinarie folate di vento arrivate a 190 chilometri l’ora, ha provocato la distruzione delle linee elettriche, quindi l’isolamento di un’area vastissima del territorio montano vicentino, nonché danni, anche importanti, a fabbricati ed ...

Maltempo : Giorgetti - un milione di euro per altopiano Asiago : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha destinato un milione di euro per il recupero dei boschi dell'Altopiano di Asiago, nell'ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, questione sulla quale ha una specifica delega. "A