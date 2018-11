Torna Penny Dreadful | Showtime ordina il seguito con nuove storie e nuovi personaggi

Il padre di Penny in The Big Bang Theory 12 - Keith Carradine Torna nel cast per l’ultima stagione : Penny in The Big Bang Theory 12 ritroverà suo padre. Keith Carradine tornerà nel cast per la dodicesima e ultima stagione nel ruolo di Wyatt. La conferma arriva da TV Line e dai vertici CBS che, a quanto pare, hanno tenuto segreto lo scoop fino ad ora. Il ritorno dell'attore è stato agevolato dal fatto che lavora in un altro show del network americano. Attualmente è infatti tra i protagonisti di Madam Secretary dove interpreta il President ...