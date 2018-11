Allerta Meteo | pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre

Allerta Meteo : cosa significa allerta arancione e allerta rossa : La Protezione Civile può diramare diversi livelli di allerta in caso di maltempo a seconda delle criticità previste sul...

Maltempo Lombardia : a Milano terminata l’Allerta Meteo fiumi : “Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

Allerta Meteo Lazio e Roma per Venerdì 2 Novembre - la protezione civile lancia l’allarme arancione : “vite umane a rischio”. Bollettino di Vigilanza molto pesante - ma per le scuole chiuse decidono i Sindaci : Allerta Meteo Roma – La protezione civile della Regione Lazio ha lanciato l’allarme per il forte maltempo in arrivo su tutta la Regione domani, Venerdì 2 Novembre, prevedendo forti temporali e piogge abbondanti su tutto il territorio regionale. Così è stato emanato l’allarme arancione, per Roma e per tutte le altre province del Lazio. L’allarme arancione prevede il rischio per l’incolumità delle vite ...

Campania - l'Allerta Meteo prorogata fino alle 18 di domani : La Protezione civile della Regione Campania, limitatamente ad alcune aree del territorio, ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore fino alle 8 di domani mattina, spostandone il termine alle ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per il maltempo - criticità “rossa” e “arancione” : E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) sino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali forti - rischio idrogeologico e idraulico : Il Centro funzionale regionale della Toscana ha emesso una nuova Allerta Meteo valida dalle ore 3 di venerdì 2 novembre per tutta la giornata: l’avviso, giallo e arancione secondo le varie zone, interessa le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. Il codice arancione interessa in particolare la parte più meridionale della Toscana, compresa la costa e le isole dell’Arcipelago. Si prevedono precipitazioni a carattere di ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania, limitatamente ad alcune aree del territorio, ha prorogato l’Allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 8 di domani mattina, spostandone il termine alle 18. L’estensione temporale riguarda le seguenti zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 ( Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico da stasera fino alle 18 di domani : Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Sardegna rende noto che dalle ore 20 di oggi fino alle ore 18 di domani è previsto livello di ordinaria criticità, allerta gialla, per rischio idrogeologico localizzato sulle zone Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu. L'articolo allerta Meteo Sardegna: rischio idrogeologico da stasera fino alle 18 di domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Roma per Venerdì 2 Novembre - rischio alluvione in mattinata : il Comune valuta le “Scuole Chiuse” : Allerta Meteo Roma – Nei giorni in cui Roma è sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo per il ritrovamento delle ossa all’Ambasciata del Vaticano e il possibile epilogo finale sul grande mistero irrisolto di Emauela Orlandi e Mirella Gregori, in città è un 1° Novembre di maltempo con un caldo scirocco e pioggia battente. Nella Capitale ci sono +18°C e piove in modo deciso, anche se le precipitazioni più abbondanti interessano ...

Maltempo - scatta l’Allerta rossa : le previsioni meteo : È di nuovo allerta Maltempo sull’Italia. Pioggia e temporali minacciano il territorio, con il Dipartimento di Protezione civile che ha lanciato per la giornata di oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata l’allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori. Allerta arancione anche sulla Provincia autonoma di ...

Allerta Meteo - Italia nella morsa del maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Allerta Meteo - nuova goccia fredda sul Mediterraneo innesca un’altra tempesta di Scirocco sull’Italia : torna l’incubo alluvioni - “bombe” di 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Nuova Allerta Meteo in Fvg : isolati Sappada - Forni Avoltri - Rigolato ed Erto e Casso. Oltre 6mila famiglie senza corrente : Alla luce delle numerose criticità idrogeologiche verificatesi sul territorio montano e della perturbazione in arrivo oggi, giovedì 1 novembre, e' stata emessa una Nuova allerta gialla per criticità ...