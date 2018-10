Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2 Video Gol | pagelle e tabellino del match

serieanews

Gli highlights della decima giornata di Serie A con i gol e le sintesi di tutte le partite - Cagliari e Frosinone, vittorie importanti. De Paul salva l'Udinese: gol e highlights - Highlights Serie A, Genoa-Udinese 2-2: il video dei gol

(Di domenica 28 ottobre 2018)2-2– Spettacolo e gol a Marassi. Una partita che, alla vigilia, era in dubbio per l’allerta meteo, ma che alla fine ha regalato ben 4 gol e molte emozioni agli spettatori. I liguri buttano via un successo che, per quanto visto in campo nel primo tempo, sembrava cosa fatta. Gli uomini di Juric, reduci … L'articolo2-2.Gol,delproviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....