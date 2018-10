F1 | Mondiale 2018 | l’incredibile serie di errori di Sebastian Vettel | per una stagione di

oasport

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Si è sempre detto che, per sconfiggere un avversario che sembra non avere punti deboli, non si possa commettere il minimo errore. Quando affronti un rivale come Lewis Hamilton che ha a disposizione una vettura come la Mercedes, devi essere impeccabile lungo tutti i 21 appuntamenti dellae, quando la macchina non permette di competere per il successo, è fondamentale raccogliere il massimo bottino di punti possibile. Questo imperativo era ben scolpito nella mente diad inizio anno e, effettivamente, il campione tedesco, per lunghi tratti di questol’ha messo in pratica. Dopo aver guidato la classifica generale a lungo, però, ora si ritrova a mangiarsi le mani per troppe occasioni gettate alle ortiche, ben sapendo che già dal prossimo Gran Premio del Messico in programma domenica, il suo rivale inglese potrà festeggiare il quinto titolo iridato ...