Titoli di Stato | spread Btp Bund apre in rialzo a 311 punti

Conte da Putin. Pressing della Lega : "Chieda aiuto per i Titoli di Stato" : Compreso il viaggio a Washington, la stima confermata da Donald Trump alla Casa Bianca, e quell'endorsement sul made in Italy che il premier si è rivenduto come segno che l'economia ... continua

Titoli di Stato : spread in calo a 293 punti nei primi scambi : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi nei primissimi scambi si attesta a 293 punti base, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 314, giornata in cui il differenziale ha toccato i 340 punti. Prosegue ...

Atletica – Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistato i Titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona : Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury straordnari nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistano i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno (Perugia). La piemontese del Laguna Running si lascia alle spalle un paio di stagioni difficili e vince il suo terzo tricolore sui 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2012 e 2014, con il tempo di 1h12:04. Per la ...

Ma quanto ci costa la corsa dello spread? I calcoli per chi ha azioni e Titoli di Stato E il mercato teme i dati «dopati» nel Def : Dai valori massimi alcuni Btp hanno perso fino al 16%. I timori per nuovi arretramenti dopo il taglio del rating di Moody’s

Titoli di Stato - la grande fuga degli investitori stranieri : ceduto il 10% dei Btp e Bot : 'I dati attuali mostrano che da maggio ad agosto ci sono stati dall'estero deflussi netti sui Titoli di Stato per 67 miliardi , nonché il 10% dello stock di Bot e Btp detenuti all'estero'. A rivelarlo ...

Bankitalia : fuga investitori esteri - venduti Titoli Stato 8 - 7 mld : Roma, 19 ott., askanews, - Vendite massicce di titoli di Stato italiani da parte degli investitori stranieri. Secondo il bollettino economico della Banca d'Italia, 'gli acquisti di titoli pubblici ...

Titoli Stato : spread sfonda quota 340 punti e poi ripiega : Lo spread tra i Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è brevemente schizzato sopra quota 340 e poi ha ripiegato. Il differenziale è volato in mattinata a un top dall'aprile 2013 di 341 punti e ...

Titoli Stato : Spread torna sotto quota 330 dopo i primi scambi : Nei primissimi scambi arriva a toccare 332, al massimo degli ultimi 5 anni, poi si abbassa a 328 - Ancora alto lo Spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 punti, oggi tocca i 328, e ...

Titoli Stato : spread subito sopra i 330 - poi si abbassa : Nei primissimi scambi arriva a 332 punti base, al massimo degli ultimi 5 anni, poi si abbassa - Ancora alto lo spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 punti, oggi tocca i 328, e poi ...

Covip - 14 - 1 mld Casse in Titoli di Stato : ROMA, 18 OTT - I titoli di debito delle Casse previdenziali dei professionisti, nel 2017, "ammontano a 19,1 miliardi di euro, pari al 22,4% delle attività, in diminuzione di 2 punti percentuali ...

ANALISI - Italia - campanello allarme Titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Titoli di Stato : spread in salita a 311 punti : Lo spread tra Btp e Bund, nelle prime contrattazioni, si attesta a 311 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 309. Il tasso del rendimento del decennale è al 3,583%, dopo una chiusura al 3,565%. Intanto ...

Titoli di Stato : lo spread apre in calo a 292 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 293 punti, contro i 297 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,409%.

Tria : "Nessun problema per ora per aste e Titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.