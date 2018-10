Tifosi Cska causano cedimento scala mobile metro | 8 feriti a Roma Il video dell' incidente

agi

(Di martedì 23 ottobre 2018) Una porzione di unaa stazioneRepubblicaa linea A aha ceduto causando il ferimento di almeno 8 persone. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe stato determinato dalle intemperanze deirussi delMosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la. Un giornalista sportivo russo ha pubblicato su Twitter unin cui si vede il momento del crollo. Nelsi vede una fila di persone che scende velocemente verso l'ingresso, velocità dovuta probabilmente al crollo dei gradini causati dairussi stessi. Al momento non è chiaro chi ci fosse tra le persone che sono finite nell'argano. This has just happened withfans in Rome after an etor broke down. Multiple fans have reportedly been injured. ...