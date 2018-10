Roma | rapina e investe prostituta dopo esserci stato | arrestato

Roma - rapinano minimarket armati di un collo di bottiglia rotto : arrestati due italiani : I Carabinieri di Roma hanno arrestato due cittadini italiani, di 19 anni e 20 anni, che poco prima avevano rapinato un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh, in via di Torrevecchia. All’arrivo dei militari, chiamati dopo una segnalazione al 112, la vittima ha raccontato che due giovani si erano introdotti con volto travisato da un cappuccio e sotto la minaccia di un collo di bottiglia rotta si erano fatti consegnare ...

Roma - rapinatori entrano in banca e minacciano i dipendenti. Il colpo però fallisce : I dipendenti di una banca del Portuense a Roma, hanno avuto l'impressione di assistere alla scena di un film. Cinque rapinatori sono entrati nella banca attraverso la parete del garage adiacente, che ...

Roma : rapina in banca finita male - caccia a 5 malviventi : Roma – Tentata rapina in banca alle 16 in Piazza Augusto Lorenzini, in zona Portuense, dove cinque persone con parrucche e occhiali, armate, hanno fatto irruzione nell’agenzia del Banco Popolare di Novara attraverso un buco nel muro di un locale confinante con la banca. I cinque hanno subito aggredito la guardia giurata, disarmandola, e poi si sono diretti verso la cassaforte. Ad interrompere il piano della banda, il malore che ha ...