Pogba | ' Oggi è un giorno speciale' E mette la maglia della Juve davanti a quella del

Manchester United-Juventus - Pogba sui social : 'Oggi è un giorno speciale' : TORINO - Cristiano Ronaldo non sarà l'unico ex di lusso del match di stasera all' Old Trafford . C'è anche Paul Pogba , che a differenza di CR7 ha indossato solo le maglie di Manchester United e ...

Juve senti Pogba : 'Oggi sono dello United ma tutto può cambiare' : La Juventus e Paul Pogba potrebbero davvero presto riabbracciarsi in futuro. Il giocatore esploso a Torino non ha mai dimenticato il club bianconero che l'ha lanciato nel grande calcio permettendogli così di affermarsi. Il francese Campione del Mondo da quando è tornato a Manchester non ha mai veramente brillato né mostrato tutte le qualità che molti hanno ammirato quando vestiva la casacca bianconera; complice la posizione in campo non ottimale ...