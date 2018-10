tuttosport

: Pogba, Alex Sandro e Marcelo: ecco il grande intreccio - juve_piu : Pogba, Alex Sandro e Marcelo: ecco il grande intreccio - uefachampionsIT : Pogba, Alex Sandro e Marcelo: ecco il grande intreccio - velevero : -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il campione del mondo resta l'obiettivo principale per una squadra che, dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo, insegue un altro tassello per inserirsi stabilmente nell'Europa che comanda in maniera ...