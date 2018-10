Palazzo Reale nella top 100 mondiale dei musei più visitati

Picasso in mostra a Milano. A Palazzo Reale la "Metamorfosi" del maestro : I capolavori del genio visionario di Pablo Picasso , visti attraverso una prospettiva inconsueta e interessante: il rapporto con la mitologia greco-romana. Ai quadri, ai disegni e alle sculture dell'artista, sono accostati antichi vasi, ceramiche, placche votive, idoli e statuine che vanno fino al 2500 a.C., ed ecco che dal minotauro, dalle donne con l'anfora sulla testa di Picasso , traspare una filigrana di antichità. Il legame ...

Milano : apre a Palazzo Reale la mostra 'Picasso Metamorfosi' (2) : (AdnKronos) - Il progetto, spiegano gli organizzatori, si innesta in un percorso di approfondimento sul grande artista intr apre so da Palazzo Reale nei decenni, un vero e proprio ciclo di mostre su Picasso che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano . Prima fra tutte l’esposizion

Victoria 2 - Seconda Stagione. Quarta Puntata : Delitto a Palazzo Reale! : Continuano gli intrighi, le macchinazioni e le congetture a Palazzo Reale. Nella fiction Victoria 2, durante la Quarta Puntata , la Regina rischia la vita e così insieme al suo consorte decide di fuggire, ma non tutto va secondo i loro piani. A Palazzo accadrà una vicenda sconvolgente che traumatizzerà l’intera famiglia reale. Victoria 2: “ il re al di là dell’acqua” La Quarta Puntata della fiction di successo Victoria 2 si apre con una ...

Approda a Palazzo Reale 'Inside Out-Restiamo umani' : Oltre quattromila ritratti fotografici, in formato 100x140cm, esposti su un'area di cinquemila mq di superficie, per lanciare 'mettendoci la faccia', un messaggio chiaro e condiviso su un tema più che ...

Mostre : a Milano un'antologica su Carlo Carrà - da domani a Palazzo Reale (2) : (AdnKronos) - Si tratta di "una mostra importante, con oltre centotrenta opere, attraverso la quale Palazzo Reale ricostruisce la storia di un percorso d'arte e di vita sempre all’insegna della capacità di aprirsi a nuove possibilità e orizzonti di linguaggio artistico, in un costante confronto con

La regina colpita da ictus - paura a Palazzo Reale : “Le sue condizioni” : Paola Ruffo di Calabria, regina del Belgio, colpita da ictus. 81 anni, è stata la regina dei Belgi dal 1993 al 2013 come consorte di Alberto II. Secondo i media belgi sarà rimpatriata d’urgenza nel pomeriggio. La regina, secondo quanto si è appreso, era a Venezia in visita privata quando, nella notte, ha avuto un malore preoccupando le persone che stavano con lei che hanno quindi chiamato il 118. Portata d’urgenza in ospedale la regina ...