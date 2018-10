Leopolda | gli ‘stivali a metà coscia’ della Boschi fanno litigare la

Blastingnews

: Ma il Renzi che mi insulta e mi dà del cialtrone è lo stesso che ha governato per anni, ha massacrato gli Italiani… - matteosalvinimi : Ma il Renzi che mi insulta e mi dà del cialtrone è lo stesso che ha governato per anni, ha massacrato gli Italiani… - fattoquotidiano : Renzi chiude la Leopolda e prepara un partitino peronista con la Bellanova novella Evita: “Non ci scusiamo di nulla… - CarloCalenda : E ora signori (amici fa troppo Salvini) dopo questo bel confronto sulla Leopolda e dintorni vado a cucinare gli spi… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Maria Elena, suo mal grado, continua far parlare di sé più per le sue forme che per le riforme mancate e le sue doti politiche. Questa volta la pietra dello scandalo è stato il look che Meb ha deciso di sfoggiare allaVIDEO, la tradizionale kermesse del renzismo, giunta alla sua nona edizione, appena conclusasi in quel dell’ex stazione ferroviaria di Firenze. La giornalista del quotidiano Repubblica non certo ostile al Pd Giovanna Vitale ha avuto l’intuizione di far cadere l’occhio del lettore sul sensuale stivale lungo fino a meta' coscia indossato dall’ex ministro delle Riforme del governo Renzi. Un azzardo che le è costata l’inattesa reprimenda da parte di Mario Lavia, altro giornalista vicino all’area Dem, in particolare al Giglio Magico. Insomma, un uomo che accusa una donna di sessismo nei confronti di un’altra rappresentante del gentil sesso. Le accuse ...