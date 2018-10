optimaitalia

Golosa scatola Kinder in regalo per i 50 anni dell'azienda? Solo una truffa social - OptiMagazine

(Di martedì 23 ottobre 2018) Questa volta sarà dura resistere ad una golosissimainper i 50dalla nascita del brand: sui, in particolare Facebook, in queste ore ha iniziato a circolare una nuovacamuffata da promozione ufficiale del noto marchio di dolciumi. La tentazione di molti utenti è quella di cliccare su un collegamento che porta in realtà ad una pagina che non ha proprio nulla a che fare con le merendine e i cioccolatini tanto amati.Non può esserci nessunainin primis perché non ricorre nel 2018 alcunversario dell'azienda proprietaria del marchio. Come molti lettori sapranno già, la linea di dolciumi fa parte della Ferrero, azienda fondata ad Alba (in Piemonte) nel lontano 1946. Il brand è ben più storico dunque e tanto più, non c'è nessuna altra promozione in corso per altre ricorrenze più o meno plausibili.Non a caso abbiamo ...