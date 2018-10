Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog nel ...

Smog - stop agli Euro 4 Diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Da oggi i Diesel euro 4 non possono circolare a Milano : Dalle 8.30 alle 18.30, fino a quando i livelli di particolato si abbasseranno: le cose da sapere The post Da oggi i diesel Euro 4 non possono circolare a Milano appeared first on Il Post.

Smog - Milano - scatta il blocco delle Diesel euro 4 : Da oggi, martedì 23 ottobre, a Milano e in 15 comuni limitrofi è scattato il divieto di circolazione per le automobili diesel Euro 4. Dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle vetture a benzina (Euro 0 escluse) e ai veicoli commerciali, potranno viaggiare unicamente le vetture a gasolio omologate Euro 5 o Euro 6. Oltre al capoluogo lombardo, come stabilito dall'Accordo Aria sottoscritto nel 2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia ...

Diesel euro 4 - blocco a Milano : oggi non si può circolare. Scontro tra Comune e Regione : Primi blocchi al traffico per il troppo smog. Mentre Comune e Regione dibattono sulle misure da applicare. Al via oggi Milano il divieto alla circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, ...

MILANO - BLOCCO TRAFFICO : STOP MOTORI Diesel euro 4/ Domani 23 ottobre - smog : Pm10 oltre soglia per 4 giorni : MILANO, BLOCCO TRAFFICO: STOP MOTORI DIESEL EURO 4. smog, per quattro giorni consecutivi livelli di Pm10 sopra la norma: da Domani, 23 ottobre, scattano le contromisure. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Milano - stop a Diesel euro 4 : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - A Milano è emergenza smog. Le centraline di Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, hanno registrato oggi il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell’aria per quattro giorni consecutivi. Da domani, martedì 23 ottobre, saranno attive le misure tempora

Smog : a Milano Pm10 oltre i limiti - da domani stop a Diesel euro 4 : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - A Milano le centraline di Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, hanno registrato oggi il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell’aria per quattro giorni consecutivi. Da domani, martedì 23 ottobre, saranno attive le misure temporanee di primo livel

Inquinamento - blocco auto per i Diesel euro 4 il 23 ottobre : Milano, 22 ottobre 2018 - "Le centraline di Arpa hanno registrato oggi il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili , PM10, nell'aria per quattro giorni consecutivi, quindi da domani, ...

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli Diesel euro 4 : Le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per 4 giorni consecutivi: da domani, martedì 23 ottobre, saranno attive le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria definito da un accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai Diesel euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Audi ha accettato di pagare in Germania 800 milioni di euro di multa per il “Dieselgate” : L’azienda automobilistica Audi, controllata da Volkswagen, ha accettato di pagare 800 milioni di euro di multa in Germania per il cosiddetto “dieselgate”, lo scandalo che ha riguardato diversi produttori europei che avevano installato sulle loro automobili dispositivi per mascherare i The post Audi ha accettato di pagare in Germania 800 milioni di euro di multa per il “dieselgate” appeared first on Il Post.

Dieselgate - Audi condannata a pagare una multa da 800 milioni di euro : La procura di Monaco ha comminato una multa da 800 milioni di euro ad Audi, per il contenzioso nato dopo lo scandalo del Dieselgate. In particolare, il procedimento dei magistrati bavaresi riguardava la non conformità dei motori diesel V6 e V8 che equipaggiavano alcuni modelli costruiti tra il 2014 e il 2018 della casa degli Anelli. La quale, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato di aver ammesso le proprie responsabilità e accettato di ...

Dieselgate - Multa da 800 milioni di euro per l'Audi : Il Dieselgate continua a produrre effetti economici negativi per la Volkswagen e gli altri marchi associati. La procura di Monaco di Baviera ha comminato una Multa di 800 milioni di euro all'Audi per il coinvolgimento nello scandalo costato finora più di 25 miliardi di euro all'intero gruppo di Wolfsburg.Violate le normative. In particolare la Casa di Ingolstadt è stata Multata per aver violato le normative sulle emissioni dei motori diesel a 6 ...