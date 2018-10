Cina | Xi Jinping inaugura il ponte sul mare più lungo del mondo

Cina : Xi Jinping ha inaugurato il ponte che collega Hong-Kong e Zhuhai. È il più lungo del mondo : lungo 55 chilometri , è il ponte sul mare più lungo del mondo: si compone anche di un tunnel sottomarino di 6,7 chilometri di lunghezza collegato a due isole artificiali, ed è il secondo grande ...

Accordo Cina-Vaticano? Vi spiego i meriti di Xi Jinping. Parla Sisci : Se la Cina, come vuole essere, non può non avere relazioni con una super potenza di influenza del mondo come la Santa Sede. Portando a una impostazione diversa e quindi una concessione maggiore da ...

Cina - 60 MILIARDI PER L'AFRICA/ Ultime notizie - trappola del debito? Xi Jinping - "nessun fine politico" : CINA, 60 MILIARDI per sviluppo Africa: la diplomazia dei dollari, neocolonialismo di Xi Jinping? Le Ultime notizie sul piano di sostegno del colosso asiatico: prestiti e investimenti(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Cina : presidente Xi Jinping - determinati a lavorare per costruire economia mondiale aperta : "Vogliamo mettere in campo azioni pratiche per portare tutte le parti ad aderire alla liberalizzazione del commercio e costruire un'economia miniale aperta".