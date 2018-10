Black Friday 2018 | cosa c' è da sapere a un mese dall' evento

In 10 anni il 'Black Friday' di Alibaba ha quadruplicato gli incassi : Quest'anno le celebrazioni di shopping per il Single Day sulla piattaforma di Alibaba festeggiano i 10 anni. Con profitti ormai esplosivi anche offline

In 10 anni il “Black Friday” di Alibaba ha quadruplicato gli incassi : L’ad di Alibaba Daniel Zhang presenta il Single Day (foto: Alibaba) Lo scorso 19 ottobre il gigante cinese dell’ecommerce Alibaba ha presentato l‘edizione numero dieci del Single Day. La giornata di super shopping online cade l’11 novembre e coincide con la giornata dei single festeggiata in Cina. Daniel Zhang, attuale amministratore delegato di Alibaba e in predicato di sostituire al timone il fondatore e presidente, Jack Ma, ...

Black Friday Amazon 2018 : cos’è - quand’è e come funziona : Che cos'è il Black Friday 2018? Quando ci sarà in Italia? come funziona? Sono solo alcune domande a cui risponderemo sul venerdì nero dei forti sconti su Amazon e su altri negozi online e offline.Continua a leggere

Roma Black Friday 2018 : negozi aderenti in centro - centri commerciali - offerte e iniziative : L’evento del Black Friday 2018 è un appuntamento particolarmente atteso a Roma dagli amanti dello shopping e da tutti coloro che vogliono risparmiare in semplici acquisti o regali per il Natale. L’edizione del 2018, prevista per la giornata di venerdì 23 novembre, si sta avvicinando sempre più e come le altre grandi metropoli italiane e mondiali anche a Roma i maggiori negozi si stanno preparando al grande evento. I protagonisti principali del ...

Dopo il Black Friday - arriva in Italia il Cyber Monday (26 novembre 2018). Acquisti online scontati : come funziona : Il Cyber Monday, che può essere tradotto in Italiano come il “Lunedì Cibernetico” o il Lunedì Virtuale” è un evento commerciale che cade il primo lunedì successivo al Black Friday, il giorno con cui in base a una tradizione di origine statunitense si dà inizio allo shopping natalizio. come durante il Black Friday, anche durante il Cyber Monday diverse attività commerciali propongono prezzi scontati su un ampio assortimento di ...

Black Friday Droni 2018 : tutti i droni in offerta su Amazon - online e nei negozi : Il Black Friday 2018 è ormai alle porte. Una tradizione dapprima solo americana, che ormai, al giorno d’oggi, viene seguita da diversi stati europei, tra i quali l’Italia. Ed è in questo giorno di extra sconti che non potete perdere l’occasioni di comprare il vostro drone preferito ad un prezzo eccezionale. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte da Black Friday su Amazon, online sui siti di e-commerce, e nei negozi fisici. Offerte droni ...

Black Friday Napoli 2018 : offerte - negozi aderenti e iniziative : Ogni negozio di Napoli, nella fatidica data del 23 novembre, deciderà se aderire o meno al Black Friday 2018 e sceglierà quale tipo di sconto applicare sulla propria merce. Napoli è una grande città e come tale, già durante il resto dell’all’anno, si trovano prodotti di diverso genere a prezzi che soddisfano ogni tipo di esigenza. Il 23 novembre però, si potranno acquistare gli stessi prodotti a prezzi nettamente inferiori. Come è accaduto negli ...

Black Friday Milano 2018 : negozi aderenti - offerte e iniziative in città : Oggi parleremo del Black Friday 2018 e delle iniziative che saranno presenti nella città di Milano in occasione di questo evento. Milano Black Friday 2018: negozi aderenti in città Come ogni anno, oramai da qualche anno a questa parte, si comincia ad attendere il Black Friday 2018, quel venerdì di novembre in cui molti negozi sono soliti ribassare – anche di molto – i prezzi dei propri prodotti. Il giorno tanto atteso dagli amanti ed ...

Maisons Du Monde Black Friday 2018 : offerte online e negozi aderenti : L’azienda francese di arredamento Maisons du Monde sarà coinvolta nel Black Friday 2018 sia in alcuni punti vendita che sulla piattaforma online. I clienti di Maisons du Monde potranno scegliere tra diversi articoli come mobili di ogni genere, lampade, divani, tavoli, e potranno acquistarli a prezzi molto più bassi rispetto a quelli di listino. L’azienda non ha esplicitamente annunciato che prenderà parte al Black Friday 2018, ma sul sito e nei ...

Black Friday Gamestop 2018 : offerte in Italia su videogame e console : Anche quest’anno con l’arrivo della stagione autunnale tantissimi appassionati di shopping sono ormai pronti a vivere con entusiasmo il fatidico giorno del Black Friday che precisamente sarà il prossimo venerdì 23 novembre 2018. Tra i vari settori del mercato vendite coinvolti da tale evento troviamo sicuramente quello della tecnologia e in particolare il Mondo dei videogame e delle console. Destinati ad un pubblico principalmente giovanile ma ...

Black Friday 2018 : Data - come funziona e Link dove trovare le Offerte : Tutte le date del Black Friday 2018. Quando inizia, cosa ci sarà in offerta e i Link dove trovare le migliori Offerte in anteprima Black Friday 2018: Data, come funziona e Link dove trovare le Offerte Il Black Friday è un evento americano, ormai in voga da diversi anni anche in Italia, che permette di […]

Adidas Black Friday 2018 : negozi aderenti Italia da Roma a Milano e offerte previste : Sono sempre meno i mesi che scandiscono i giorni mancanti alla nuova stagione del Black Friday 2018, l’evento dedicato allo shopping e alle spese per i regali di Natale che da qualche anno a questa partesi trova a coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo. State pensando a tale proposito di rifare il guardaroba per la prossima stagione autunno inverno e siete anche amanti del look sportivo? Le offerte promosse da Adidas nell’occasione del ...

Guess Black Friday 2018 : offerte su borse - scarpe - orologi e altro - negozi aderenti in Italia : Oggi parleremo del Black Friday che coinvolgerà il marchio Guess e vedremo alcune delle offerte che potremmo trovare nei negozi aderenti. Black Friday Guess Italia 2018: come funziona? Oggi ci andremo ad occupare di quello che è il Black Friday e di come il famoso marchio di moda Guess accoglierà questa tradizione importata dall’america, che oramai è diventata anche un po’ Italiana. Come molti di voi oramai certamente sanno, il Black Friday, che ...