Andrea Pennacchi | ' I meridionali che votano Lega dovrebbero vergognarsi'

Blastingnews

: Fiera di averlo reso virale, caro Andrea. - stanzaselvaggia : Fiera di averlo reso virale, caro Andrea. - Nezsphere : Andrea Pennacchi: quando i neri erano i meridionali. Il monologo sui «terroni» da un milione di clic - FedeGiampe : RT @IvanGrozny3: Andrea Pennacchi e il boom di click col corto su «quando i neri erano i meridionali» -