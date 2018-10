È morto Gilberto Benetton | fondatore del gruppo | aveva 77 anni

Gilberto Benetton morto a 77 anni : aveva fondato il gruppo imprenditoriale nel 1965 : Gilberto Benetton , fondato re del gruppo imprenditoriale di Ponzano Veneto, è morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Era vicepresidente di Edizione, la holding capo gruppo , di Autogrill , è consigliere del gruppo Benetton , di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Il 6 settembre, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rotto il silenzio sul crollo del Ponte Morandi a Genova, a 24 giorni dalla tragedia. “Dalle nostre ...

morto Gilberto Benetton :