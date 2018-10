Xiaomi Mi A1 con Android 9 Pie appare su Geekbench

Xiaomi Mi 8 Lite in arrivo in un nuovo colore con 8 GB di RAM : Dal database del TENAA, l'ente cinese che si occupa di telecomunicazioni, ci arriva un'interessante anticipazione su un'inedita variante dello Xiaomi Mi 8 Lite L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite in arrivo in un nuovo colore con 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 arriverà con il retro in metallo : Non passa un singolo giorno senza che ci siano novità sulla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3. Se ieri vi avevamo parlato dei primi scatti in notturna, oggi è il momento di fare un piccolo

Ecco la prima presunta foto del retro di Xiaomi Mi MIX 3 - con una sorpresa : Una prima presunta immagine della parte posteriore di Xiaomi Mi MIX 3 mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore e una sorpresa.

Xiaomi Mi MIX 3 : Il primo smartphone al mondo con modem 5G e 10GB di RAM : Xiaomi Mi Mix 3 arriverà il 25 ottobre ma sono stati ufficializzati la presenza del modem 5G e 10GB di RAM. primo caso in tutto il mondo

Da Xiaomi il primo smartphone 5G per la connessione ultra veloce : si chiamerà Mi Mix 3 e avrà anche 10 Gigabyte di RAM : Il ciclone Xiaomi colpisce ancora. L'azienda cinese, divenuta ormai il quarto produttore al mondo di telefonia, sarà la prima a immettere sul mercato uno smartphone Android 5G. Si tratta del nuovo standard di rete, evoluzione dell'attuale 4G. Oltre a garantire una maggiore velocità di connessione – si parla di filmati grandi diversi Gigabyte scaricati in qualche minuto – alcuni aspetti tecnici consentiranno

Xiaomi Mi Mix 3 : slider della fotocamera confermato dal video teaser ufficiale : Dopo Google e Huawei la presentazione che tutti aspettano è ora quella di Xiaomi, che il 25 ottobre a Pechino mostrerà al mondo lo Xiaomi Mi Mix 3, il suo smartphone borderless. Xiaomi ci mostra

Xiaomi Mi MIX 3 : sample fotografici - conferme - certificazioni e… come non sarà mai : A una settimana esatta dall'evento nel corso del quale sarà presentato Xiaomi Mi MIX 3, scopriamo alcuni nuovi dettagli, vediamo il teaser ufficiale e quello che non sarà.

Xiaomi Mi Mix 3 in arrivo con 5G e 10GB di Ram : Sarà quindi il primo smartphone al mondo con un così grande quantitativo di RAM, dato che la variante di OPPO Find X con le stesse specifiche è stata certificata ma non è mai arrivata ufficialmente.

Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro : Xiaomi presenta le nuovi Mi TV 2018 con prezzi che partono da appena 160 euro per un display da 40 pollici fino a poco più di 500 per un 65