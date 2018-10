VIDEO - Grandine e pioggia a Roma | auto in strada nel ghiaccio a Tor Tre Teste

Maltempo - grandine a Roma : è una notte da incubo - automobilisti sui tetti per fuggire dagli allagamenti [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 ...

NUBIFRAGIO ROMA : TEMPORALE E GRANDINE/ VIDEO bomba d'acqua : allagamenti e disagi - chiuse stazioni della metro : Maltempo a ROMA : NUBIFRAGIO sulla Capitale. TEMPORALE e GRANDINE in tarda serata: una bomba d'acqua provoca disagi e allagamenti , chiuse stazioni metro . Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Maltempo - bomba d’acqua e grandine su Roma : chiuse tre stazioni della metro - allagamenti e disagi [VIDEO] : Forte Maltempo in gran parte d’Italia: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Roma attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della città. Si registrano i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. Le previsioni meteo non davano allerte particolari sulla Capitale, dove si è vissuta una giornata dal clima mite, quasi primaverile. Poi improvvisamente il cambio di clima, con ...