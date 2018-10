Salvatore Mannino non ricorda nulla | il mistero è fitto | per ora non torna in Italia

RITROVATO IN SCOZIA Salvatore Mannino : NON RICORDA NULLA/ Edimburgo - imprenditore scomparso : "Amnesia totale" : SALVATORE MANNINO, RITROVATO in SCOZIA l'imprenditore pisano scomparso un mese fa in Toscana: ultime notizie, è ricoverato a Edimburgo. Ha perso la memoria e non parla italiano(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Salvatore Mannino trovato in Scozia. "Non parla più l'italiano. Non sa chi è" : Di Salvatore Mannino si erano perse le tracce il 19 settembre. L'imprenditore toscano era sparito nel nulla dopo aver accompagnato i figli a scuola, come faceva ogni giorno. Come riportano i media scozzesi, il 20 settembre l'uomo è stato ritrovato accasciato al suolo nella cattedrale di St.Giles, a Edimburgo in Scozia.Come riporta il The Times, Mannino sarebbe ricoverato nell'ospedale della capitale scozzese dal 20 settembre, giorno ...

Scomparso da un mese - ritrovato a Edimburgo l’imprenditore Salvatore Mannino : ma è ancora mistero : L'uomo era sparito nel nulla dopo essere uscito da casa a Lajatico, in provincia di Pisa. Aveva lasciato un biglietto cifrato. Il messaggio conteneva due sequenze numeriche che, se trasformate in lettere, riportava la frase "Perdonami, scusa".Continua a leggere