F1 – Vettel e quel malessere privato svelato solo dopo la gara in Texas | “ci sono cose

F1 - Massa e quella frecciatina a Raikkonen : “poteva dare una mano maggiore a Vettel” : L’ex pilota brasiliano ha parlato della situazione del Mondiale di Formula 1, soffermandosi sulle strategie di Ferrari e Mercedes Quattro gare alla conclusione, ma il Mondiale sembra ormai assegnato. La Mercedes ed Hamilton hanno già lo champagne in frigo, pronti a stapparlo addirittura ad Austin, dove il britannico potrebbe laurearsi campione del mondo per la quinta volta. Photo4/LaPresse Il team di Brackley ha dimostrato di essere ...

F1 - Vettel e quella frecciatina alla Ferrari : “nelle ultime gare abbiamo reso la vita facile alla Mercedes” : Il pilota tedesco non ha nascosto la propria amarezza per la piega presa da questo Mondiale, ormai quasi nelle mani di Hamilton e della Mercedes La situazione ormai è quasi disperata, la Ferrari e Sebastian Vettel hanno pochissime chances di sfilare i titoli mondiali a Hamilton e alla Mercedes. Stefano Porta/LaPresse I punti di svantaggio sono ormai troppi quando mancano quattro gare alla conclusione, con il britannico che potrebbe ...

F1 - Whiting mette a tacere Verstappen : “penalità a Vettel? L’incidente di Suzuka diverso da quello di Shanghai” : Il delegato FIA ha risposto per le rime a Verstappen, che ha chiesto nel post gara una penalità per Vettel dopo il contatto avvenuto alla curva Spoon Un contatto di gara, così è stato giudicato l’episodio che ha visto protagonisti Verstappen e Vettel nelle fasi iniziali del Gp di Suzuka. Nessuna sanzione né per l’olandese né per il tedesco, con il driver della Red Bull rimasto alquanto deluso. photo4/Lapresse Secondo la sua ...

F1 - Vettel e quel modo singolare di scacciare la pressione : “combatto lo stress con il… calcio” : Il pilota tedesco della Ferrari ha svelato di non leggere molti articoli di Formula 1 durante il tempo libero, preferendo concentrarsi sul calcio Si torna in pista, il Gp di Sochi mette nuovamente di fronte Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a distanza di una decina di giorni dal Gp di Singapore. LaPresse Il tedesco è in ritardo di 40 punti dal britannico della Mercedes nella classifica mondiale, un gap difficile ma non impossibile da ...

F1 - GP Russia 2018 : i dubbi di Sebastian Vettel. Lo spettro presente di Lewis Hamilton e quello incombente di Charles Leclerc… : Un uno-due alla Muhammad Ali. Così la si potrebbe definire la progressione di Lewis Hamilton (Mercedes) negli ultimi due GP. Il pilota britannico, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti del Mondiale 2018 di Formula Uno, è andato letteralmente in fuga: i 40 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel, dopo i round di Monza (Italia) e Marina Bay (Singapore) parlano chiaro. A questo punto, all’angolo, c’è Vettel e ci si ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

Formula Uno - tutto sul mercato piloti 2019 : è quello al fianco di Vettel il posto più ambito : Nessun dubbio in casa Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono confermatissimi anche per l'anno prossimo. Più incerta...