Sarri vs Mourinho | i bookmakers “dicono” Chelsea

(Di sabato 20 ottobre 2018)affronteràin una giornata di Premier League molto interessante, lo stato d’animo delè eccellente dopo l’avvio super Maurizioall’esame: dopo Arsenal e Liverpool, domani pomeriggio il tecnico delincrocerà per la prima volta lo Special One, alle prese con un Manchester United ancora in fase turbolenta, nonostante la rocambolesca vittoria in rimonta sul Newcastle. I Red Devils fin qui non hanno mai ingranato in campionato, al contrario dei Blues, in cima alla classifica alla pari con Manchester City e Liverpool. Per i traders, dunque, la scelta è obbligata: allo Stamford Bridge i favori vanno tutti al, favorito a 1,70 sul tabellone Microgame. Sarebbe la quinta vittoria consecutiva dei Blues nelle partite giocate in casa contro lo United, che invece, come riferisce Agipronews, è dato a 4,75, con il pareggio a ...