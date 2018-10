Salvini | Non metto in discussione il governo per un ripensamento del M5s

Salvini : "Moody's ci declassa? Non abbiamo paura" : "Il governo andrà avanti nonostante le agenzie di rating e i commissari europei e qualche incomprensione interna, faccio esercizio di yoga per superarla e la supereremo". Questo il commento del ...

Salvini "Con Di Maio non parlo più - non passo per scemo" : "Ma è normale che loro abbiano montato tutta 'sta panna e poi neanche abbiano una proposta?". A poche ore dal Consiglio dei ministri che vedà una vera e propria resa dei conti, Matteo Salvini attacca i Cinque Stelle dopo il caos sul decreto fiscale."Io sono un pescatore, mio nonno mi ha insegnato che non si deve mollare mai", dice al Corriere smentendo l'ipotesi di una crisi di governo, "E poi, nei comizi tutti mi dicono la stessa cosa: 'Matteo ...

Dl fisco - Salvini : 'Non passo per scemo'; Di Maio : 'Non sono un bugiardo' : La vicenda è complessa, talmente complessa che nessuno dei due attori principali riesce a spiegarla e preferisce fornire la sua versione dei fatti. Non riteniamo che il celeberrimo contratto per il governo del cambiamento possa andare in crisi dinanzi a questo pastrocchio che, però, in un modo o nell'altro deve essere risolto. Oggi è stata una giornata densa di dichiarazioni, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto fuoco e fiamme sui ...

Il governo italiano visto dalla Spagna : 'I grillini non si fidano più - Salvini in ascesa' : I riflettori degli osservatori politici internazionali sembrano puntati sull'Italia e sui due vicepremier. Dopo l'attacco di The Independent a Matteo Salvini [VIDEO], è la volta del quotidiano spagnolo El País che analizza il ruolo di Di Maio nell'ambito della 'crisi' di governo che si starebbe consumando in questi giorni. Una crisi che, secondo la testata, andrebbe avanti da tempo, ancor prima dell'annuncio di Di Maio a Porta a Porta. El País: ...

Salvini : «I 5 Stelle hanno montato tutta questa panna e non hanno neanche una proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancora per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io non sono bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...