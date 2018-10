Ponte Morandi | trovato reperto chiave del crollo Ultime notizie Genova | tirante che si è

Crollo Ponte Morandi - trovato reperto chiave : "Forse è la prova decisiva" : Tra i reperti catalogati dai periti della procura e i consulenti ne è stato trovato uno che potrebbe essere la "prova...

Genova - Ponte Morandi : trovato reperto “chiave” - potrebbe provare la corrosione dei cavi degli stralli : Tra i reperti del Ponte Morandi, catalogati dai periti della procura e i consulenti, ne è stato trovato uno che potrebbe essere particolarmente rilevante nelle indagini sul crollo, avvenuto il 14 agosto scorso: si tratta, riportano Repubblica e il Secolo XIX, del reperto numero 132 che mostrerebbe un avanzato stato di corrosione dei cavi di acciaio dentro lo strallo di cemento armato. Il reperto verrà inviato in Svizzera per analisi più ...

Ponte Morandi - le ansie della città per la conversione del dl Genova : risorse legate a doppio filo con la manovra fiscale : Genova, nelle scorse settimane, ha già assistito agli spettacoli poco edificanti come l'attesa estenuante del decreto per non parlare del valzer intorno al nome del commissario alla ricostruzione, ...

Ponte Morandi - pullman di giornalisti soluzione tecnica per non intralciale le operazioni : ...al passaggio dei giornalisti nella zona rossa di via Porro e via Fillak si precisa che l'azione messa in atto dall'amministrazione comunale era l'unica praticabile a tutela del diritto di cronaca e ...

Crollo Ponte Morandi - rientro degli sfollati : adesso c'è il via libera : Inizieranno alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. «È...

Ponte Morandi. Mesta sfilata degli sfollati nelle loro case : Le abitazioni verranno poi demolite per consentire la ricostruzione di un nuovo viadotto. Le prime delle 256 famiglie coinvolte, accompagnate dai vigili del fuoco, hanno avuto due ore per recuperare ...

Swiss Re - 300 milioni di danni per il Ponte Morandi : MILANO - La compagnia di riassicurazione Swiss Re stima che nel terzo trimestre gli oneri legati ai recenti disastri naturali ammontino a 1,1 miliardi di dollari. In particolare le richieste collegate ...

Ponte Morandi : a che punto è la messa in sicurezza : Altro grave problema è rappresentato dai detriti del Ponte crollato che tutt'ora occupano parte delle due sponde del fiume Polcevera, impedendo la riapertura delle strade ai lati del fiume. "Il mio ...

Ponte Morandi : al via il recupero nelle case. Gli sfollati e la lista delle cose : Due ore di tempo e 50 scatoloni a disposizione per recuperare una vita. Due mesi dopo il crollo di Ponte Morandi gli abitanti sfollati della zona rossa di Genova rientrano nelle loro case per il recupero di beni ed effetti personali. Dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità collocati sui 2 tronconi del viadotto, le operazioni di rientro sono partite ...

"Vi racconto il mio volo giù dal Ponte Morandi". Davide - un sopravvissuto : Sono le 11:56 di martedì 14 agosto ed è in corso un violento nubifragio quando crolla, improvvisamente, una sezione di 200 metri del viadotto dell'Autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera tra i quartieri ?Sampierdarena e Cornigliano, a Genova. E’ una tragedia di immani dimensioni: oltre 30 veicoli inghiottiti nel vuoto e travolti da tonnellate di cemento armato. Le ...

Genova - Ponte Morandi : gli sfollati tornano nelle case per recuperare i beni - 2 ore di tempo e 50 scatoloni da riempire : Dopo 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli sfollati della zona rossa di Genova da questa mattina stanno rientrando per la prima volta nelle proprie case per recuperare beni ed effetti personali. Intorno alle 9 sono partite le operazioni, dopo il via libera arrivato sabato scorso da parte delle autorità locali, sulla base dei dati positivi forniti dai sensori di stabilità installati sui 2 tronconi del viadotto rimasti in piedi Ogni ...