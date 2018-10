Napoli | una big inglese fa sul serio per Insigne

Napoli - Fabrizio Corona sale su una gru : è caos - traffico in tilt e arrivano i carabinieri : Fabrizio Corona sale su una gru e provoca il caos a Napoli. traffico nel caos vicino al ungomare di Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex...

Fabrizio Corona a Napoli su una gru traffico in tilt : Fabrizio Corona è salito su una gru e provoca il caos a Napoli. traffico nel caos vicino al lungomare di Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona che è giunto a bordo di un carrello elevatore nella zona di San Pasquale a Chiaia, ha sostato in prossimità di un incrocio bloccando il traffico e distribuendo magliette “griffate. Clacson, lunghe file e tanti richiami dai balconi per Corona indossava una ...

Da Napoli una petizione popolare per ridare dignità ai pensionati : Si discute tanto dei pensionati, che purtroppo sono considerati dalla politica solo una risorsa economica, dei numeri! La "quota 100" ne è la dimostrazione. " Aldilà dell'aspetto economico, quando si ...

Tubercolosi - muore dottoressa a Napoli : nessuna emergenza : Il caso di Tubercolosi che ha portato al decesso di una dottoressa dell'Ospedale San Paolo di Napoli "dimostra il fatto che...

Traffico in tilt a Napoli : c'è Fabrizio Corona che distribuisce magliette gratis (da una gru) : Lunghe file per accaparrarsi i capi d'alta moda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ristabilito l'ordine in...

Fabrizio Corona su una gru a Napoli - ed è caos : traffico in tilt - intervengono i carabinieri : traffico impazzito in una via adiacente il lungomare a Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, giunto a bordo di un carrello...

Napoli - 41 scosse nel cratere del Vesuvio : 'Ma nessuna anomalia - è la normale attività del vulcano' : Uno sciame sismico di ben 41 piccoli eventi terremoti dalle ore 16.04 alle ore 23.44 si è verificato ieri nell'area craterica del Vesuvio. A comunicarlo è stato l'Osservatorio Vesuviano che ha ...

Napoli - 41 scosse nel cratere del Vesuvio : «Ma nessuna anomalia - è la normale attività del vulcano» : Uno sciame sismico di ben 41 piccoli eventi terremoti dalle ore 16.04 alle ore 23.44 si è verificato ieri nell'area craterica del Vesuvio. A comunicarlo è stato l'Osservatorio...

Probabili formazioni / Udinese Napoli : Ounas sarà il jolly? Orario - notizie live e diretta tv (Serie A) : Probabili formazioni Udinese-Napoli: diretta tv, Orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani in campo alla Dacia Arena nella 9^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Napoli - a Udine senza Insigne. Ancelotti : ''Bisogna ripartire con una vittoria'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della trasferta del Napoli sul campo dell'Udinese. Dica, Ancelotti: le sue scelte saranno condizionate dagli impegni successivi contro Psg e Roma? 'No ...

Buffon : 'Napoli? Con Ancelotti c'è una mentalità vincente' : Gianluigi Buffon , portiere del PSG che affronterà il Napoli in Champions mercoledì prossimo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport . E sugli azzurri si è così espresso: 'Il Napoli? Ancelotti è un grande allenatore che attraverso la tranquillità del lavoro quotidiano sa trasmettere una mentalità vincente, non ansiosa. Girone ...

Polidoro Editore - a Napoli c’è una casa editrice moderna. Anzi - contemporanea : È vero! Napoli non ha una grande casa editrice come Palermo o Bari. È vero a Napoli ci sono troppe realtà frammentate, spesso editori dediti solo ed esclusivamente alla pubblicazione di libri inerenti alla città. L’editoria napoletana è spesso autocelebrativa, è spesso immobile. Non partecipa a fiere, non si confronta col resto della nazione. Vende sempre alla stessa gente, la stessa merce, le stesse storie. Eppure in questo contesto editoriale ...

Napoli - Milik smentisce : “Rapina? Nessuna pistola puntata in testa” : Milik- Un brutto episodio accaduto poche settimane fa al termine del match tra Napoli e Liverpool. Milik, come noto, è stato derubato del suo orologio alle porte di Napoli durante il suo ritorno a casa dopo la sfida del San Paolo terminata 1-0 in favore dei partenopei. Milik, intervistato su youtube da Szczensy e dal […] L'articolo Napoli, Milik smentisce: “Rapina? Nessuna pistola puntata in testa” proviene da Serie A News ...

Napoli - Milik : "La rapina? Nessuna pistola! Ma ora comprerò un orologio giocattolo..." : Arkadiusz Milik, 24 anni. LAPRESSE La paura è evidentemente passata, e a raccontarlo è soprattutto il suo sorriso. Nell'intervista rilasciata a 'Prosto w Szczen ', programma tv polacco co-condotto dal ...