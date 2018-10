Manovra | Cdm | Salvini | con Di Maio non parlo più Ultime notizie | M5s

Manovra - oggi CdM : scintille su Decreto Fiscale/ Ultime notizie Governo - Salvini : "no pre-vertice" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Manovra : dl fisco torna in Cdm - si cerca mediazione su condono : Roma, 19 ott., askanews, - Dopo pochi giorni dal varo in Consiglio dei ministri e dopo un durissimo scontro all'interno della maggioranza il decreto fiscale torna sul tavolo del governo per essere ...

Manovra - Conte : “Salvini al Cdm? Non prendo le presenze in anticipo”. Poi la rassicurazione : “La maggioranza è solida” : “Salvini al Consiglio dei ministri? Le presenze non le prendo prima, le raccolgo quando inizia il Cdm“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles. “La maggioranza sta lavorando molto bene e non c’è alcun motivo di dubitare. C’è la piena consapevolezza che stiamo facendo delle importanti riforme per il Paese” ha aggiunto, riferendosi, evidentemente, alle tensioni che stanno minacciando in ...

Manovra - agenzie di rating pronte a declassare anche le banche. Vertice di maggioranza prima del Cdm di domani : 'L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade ...

Manovra e Dl Fiscale approvati in CdM/ Ultime notizie e novità Legge di Bilancio : Pd-Fi - “pagherà il Paese” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla Legge di Bilancio e Dl Fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-Fi, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:33:00 GMT)

Quota 100 - pensioni d'oro e reddito di cittadinanza : sì del Cdm alla Manovra per sostenere crescita e occupazione : DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. E' previsto che valga lo 0,2 del Pil, pari a 3,5 miliardi. Oltre alle risorse ...

Viao libera dal Cdm alla Manovra - quota 100 da febbraio : Durante la conferenza stampa, il ministro dell'economia Giovanni Tria ha confermato l'inclusione nella manovra delle misure sulle pensioni e reddito cittadinanza. ' Eliminazione dell'aumento Iva, ...

Cdm approva Manovra 2019 : pace fiscale e 'quota 100' da febbraio - reddito di cittadinanza entro marzo : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Cdm approva Manovra 2019 - Conte : 'Manteniamo le promesse' : Tria: "Confermati deficit, stop Iva, quota 100 e reddito di cittadinanza" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha quindi spiegato che "la Logica della Manovra è quella illustrata nella Nadef: ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla Manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Manovra - caos al vertice sul decreto fiscale prima del Cdm. Di Maio diserta : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Tante le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la ...

