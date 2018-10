Infortunio Messi | shock Barcellona | l’attaccante esce in lacrime

calcioweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018)– Si sta giocando una giornata importante valido per la Liga spagnola, in campo ilnella gara contro il Siviglia, alla fine del primo tempo doppio vantaggio per la squadra blaugrana grazie alle reti di Coutinho e. Al 26′per il, il calciatore argentino costretto a lasciare il campo per unal braccio, al suo posto Dembele. L'attaccante adesso potrebbe saltare la gara di Champions League contro l'Inter, sicuramente una buona notizia per l'Inter alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale.