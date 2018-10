Ilaria Cucchi minacciata di morte su Fb | «Spero che ti facciano fare la stessa fine»

Ilaria Cucchi : «Mi hanno deluso ancora una volta» : «Mi spiace perché quel momento doveva essere importante, una riappacificazione tra la mia famiglia e le istituzioni». E invece Ilaria Cucchi è uscita amareggiata dall’incontro di mercoledì con il generale Nistri. «Mi sarei aspettata non dico delle scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici che hanno rotto il muro di omertà nel nostro ...

Ilaria Cucchi : nessuna intenziona a candidarmi sindaco di Roma : Roma – “Mia candidatura a sindaco di Roma ? Non ho alcuna intenzione di candidarmi . Non so cosa faro’ nel mio futuro, voglio solo portare avanti questa battaglia”. Lo dice Ilaria Cucchi a Circo massimo su Radio capital.

