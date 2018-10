Il legame oltre la morte | Defoe tatua il nome di Bradley sul suo braccio

Blastingnews

(Di sabato 20 ottobre 2018) Presi dai mille impegni quotidiani, vittime dell'incessante susrsi degli eventi, proamo nello scorrere della nostra vita e attanagliati dallo stress perdiamo il contatto con la realta' e la cognizione del tempo, dimenticando troppo spesso chi ci circonda e le sue problematiche. Benessere e malessere si alternano nei vari angoli della Terra ma in maniera quasi istintiva l'unico male di cui ci curiamo è il nostro, per naturale inclinazione a una maggior comprensione di ciò che ci riguarda e non di ciò che riteniamo “lontano”. Fermandoci a pensare però, potremmo renderci conto delle varie entita' del negativo e prendere consapevolezza del fatto che forse ciò che ci accade non ha la stessa gravita' del male altrui, come quello che ha portato viaLowery. Lo scorso anno la storia di questo bambino fece il giro del mondo perché era affetto da una rara forma tumorale e a nulla servirono ...