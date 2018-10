Di Maio | Salvini non la butti in caciara Via il condono e si torna amici

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

Di Maio : "A Salvini daremo due copie - ma via il condono dal dl fiscale" : "Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati". Luigi Di Maio propone un patto con Matteo Salvini sul contestatissimo decreto fiscale che - dopo la "manina" evocata proprio dal vicepremier grillino - ha scatenato un duro scontro tra le due anime del governo. "Togliamo di mezzo il condono ...

Dl fiscale - Di Maio : “Felice per no della Lega a condono - amici ritrovati. Daremo due copie del testo a Salvini” : “Oggi c’è un importante Consiglio dei ministri in cui chiariremo la questione del condono: Daremo due copie del testo a Salvini, così non si sbaglierà più: l’articolo 9 non è mai stato letto. Ma ora smettiamola e andiamo avanti senza condono”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando con i cronisti torna sullo scontro circa il testo del dl fiscale a un’ora da un nuovo Cdm. Di Maio poi replica alle condizioni ...

Pace fiscale e condono : verso un accordo definitivo sul testo tra Salvini e Di Maio oggi in Cdm : "oggi c'è un Consiglio dei ministri chiariremo la questione del condono e della Pace fiscale: daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia. Anche perché la smetta con la storia della panna montata ... non la buttiamo in caciara". Così Luigi Di Maio parlando coi cronisti davanti a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe chiarire definitivamente i ...

Salvini : «Di Maio? Non parliamo più. Sul decreto M5S ha montato la panna ma non ha una proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo. In confidenza: ma che me ne frega del condono? Comunque oggi caricherò mia figlia sull’aereo, pur di andare a Roma

