Di Maio è un caso psichiatrico o è il suo caos mentale che ci sta tirando pazzi?

SALVINI “PER SCEMO NON CI PASSO” - DI Maio “E IO PER BUGIARDO”/ Ultime notizie - caso condono : domani incontro : Decreto fiscale, Lega vs M5s: SALVINI "per SCEMO non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di MAIO replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 18:10:00 GMT)

Vittorio Sgarbi offende pesantemente Luigi Di Maio : “È un caso psichiatrico - torni a scuola” [VIDEO] : Vittorio Sgarbi, ancora una volta trova parole non per nulla carine per Luigi Di Maio. Il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto ha espresso il duro giudizio sul vicepremier durante un intervento alla Camera: “Non è possibile che un ministro di due ministeri non sappia che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario” Duro attacco di Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio in Parlamento. Durante un ...

Sgarbi - una furia contro Di Maio : 'Caso psichiatrico - torni a scuola e si trovi un lavoro' : Vittorio Sgarbi non può certo essere iscritto nel registro dei fan del Movimento Cinque Stelle. Sin dall'alba della loro esperienza Politica il critico d'arte è stato spesso protagonista di durissime uscite nei confronti della politica dei grillini. Le sue invettive molto spesso hanno avuto come obiettivo principale Luigi Di Maio. Volendo usare un eufemismo, si può dire che Sgarbi non abbia particolare simpatia nei confronti dell'attuale vice ...

Sgarbi alla Camera infuriato contro Di Maio : ‘Non è un caso politico - ma psichiatrico. Si trovi lavoro che non ha mai avuto’ : “Luigi Di Maio, che è ministro di due ministeri, non sa che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c’è bisogno di rivolgersi alla magistratura per difendere le scelte legittime del governo, la magistratura non deve entrare nelle scelte del governo. Se poi, come è già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico. Di Maio torni a scuola e si trovi un vero lavoro che non ha ...

Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...

Alitalia : "Niente prima fila - c'è disabile" : trova la Boldrini/ Ultime notizie - fake news? Il caso Di Maio : Alitalia: "Il suo posto va a un disabile", ci trova Laura Boldrini e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Di Maio ad Affari : "Giornali tutti in mano a grandi gruppi Nella testata dovrà essere indicata la proprietà" Caso Foa - "Libereremo la Rai dai partiti politici" : Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio, la questione della libertà di informazione e degli intrecci dei giornali con i grandi gruppi industriali e finanziari è tornata all’ordine del giorno nell’agenda di governo.In un’intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su Affaritaliani.it

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Caso Regeni - Di Maio : "Ci aspettiamo una svolta sulle indagini entro l'anno" : L'Italia si aspetta una svolta delle indagini sulla morte di Giulio Regeni entro l'anno. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, in visita in Egitto, dove ha incontrato il presidente Al Sisi. "Mi ...

