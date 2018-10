Francesca Cipriani è stata portata con urgenza in ospedale

Francesca Cipriani al pronto soccorso : ‘Non respiravo’ : Un bello spavento per Francesca Cipriani. La ex isolana è stata portata in pronto soccorso in seguito a un malore. È stata lei stessa a darne notizia a Pomeriggio Cinque nella puntata del 18 ottobre. L’eccentrica showgirl si è presentata nel salotto di Barbara D’Urso in lingerie e dopo un siparietto legato al suo abbigliamento ha raccontato la disavventura (QUI il video): Mi ha preso l’ambulanza, perché c’è il virus in ...

Francesca Cipriani in ospedale : i medici sospettano embolia polmonare : Francesca Cipriani in ospedale. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha raccontato un fattaccio accaduto domenica 14 aprile 2018. Nel salotto di Barbara D’Urso la ex Pupa ha raccontato di essere stata trasportata da un’ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Un racconto tremendo condito dalla paura di Francesca Cipriani. La showgirl non riusciva a respirare e i medici hanno subito pensato al peggio e hanno ipotizzato ...

Francesca Cipriani si candida ad entrare al Gf Vip 2018 : "Lo faccio per Walter Nudo - sono pazza di lui" : Francesca Cipriani nella casa del Grande Fratello Vip? L'infoltimento del cast del reality ha smosso le acque e dopo l'appello di Carmen Di Pietro ecco arrivare quello di un'altra formosa showgirl, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e opinionista dei salotti Mediaset.La Cipriani ha affidato a Spy il suo appello, lungamente motivato da un'intervista fiume. La ragione che spingerebbe la bionda opinionista a rinchiudersi tra le quattro mura ...

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip : “Sono pazza di Walter Nudo” : Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: “Fatemi entrare al Grande Fratello Vip” Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo. La giunonica soubrette ha pubblicamente chiesto di entrare al Grande Fratello Vip per conoscere l’attore italo-canadese. L’appello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è arrivato tramite Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 ottobre. “Vorrei che mi chiamassero ...

Francesca Cipriani - la confessione dopo il lutto per l'amico : 'Quando ascolto Malgioglio mi commuovo' : 'Ho perso un amico e non so perché! So solo che, quando sento le sue canzoni, mi viene da piangere'. Con queste parole Francesca Cipriani si confida al settimanale Nuovo . La vulcanica showgirl ha ...

Francesca Cipriani mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso: Francesca Cipriani commette una gaffe a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5, il famoso programma condotto da Barbara d’Urso. Oggi, la bella showgirl ha commesso in diretta una gaffe che sicuramente non è passata inosservata né ad Antonio Ricci, il famoso papà di Striscia la Notizia, ma nemmeno dal pubblico da casa. Cosa è successo? Francesca ha chiesto alla bella conduttrice ...