Cina | frena a 6 | 5% crescita Pil terso trimestre | minimo da 2009

Tria in Cina : «L'Italia rispetta gli impegni». Ma il leghista Borghi frena : «Decideremo martedì» : E ancora: «Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo». Una puntualizzazione che è suonata come un altolà ad una ...

Eccitazione sfrenata : Stefano De Martino - via il costume : in pisCina e resta “così” : Stefano De Martino è un figo pazzesco. E su questo non c’è niente da discutere. Ultimamente, poi, non possiamo fare a meno di notarlo visto che il ballerino ex marito di Belen, che è in vacanza a Ibiza, non fa che postare foto di lui in costume, lui accanto al tramonto, lui che gioca col piccolo Santiago (sempre in costume). Insomma, gli occhi ringraziano. E Stefano fa bene a stare sempre mezzo nudo e a rilassarsi visto che a breve, per ...