Ue boccia la Manovra | Moscovici a Tria | ' Chi pagherà conto nuove misure?'

Manovra - boccia : “Scivolone di Di Maio ma problema non è lui. Norma salva-evasori è grave e inserita dalla Lega” : “Di Maio ieri ha avuto una scivolata, ha sbagliato nel chiedere conto in tv di una cosa che aveva tutto il diritto di pretendere da vicepremier in un vertice di governo. Ha sbagliato, l’ha fatto male e penso si sia già pentito. Annunciare di volersi rivolgere alla procura quando si è uno dei massimi esponenti dell’esecutivo dà il senso della sua inadeguatezza“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio ...

La lettera Ue di contestazione : manovra bocciata. I governi : Basta flessibilità all’Italia. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Conte elogia la manovra : “È molto bella”. Ma i governi europei la bocciano : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sembra isolato in Europa sulla manovra italiana. Lui la definisce "molto bella", ma tutti i governi degli altri Paesi la bocciano e sono pronti a dare il via libera alla Commissione Ue per usare il pugno duro contro l'Italia, con l'obiettivo di far rispettare i limiti del Patto di stabilità.Continua a leggere

Cosa succede se Bruxelles boccia la manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Sconfiggere le forze sovraniste con l'offensiva dei mercati - bocciando la manovra di bilancio 2019 : Nella '' Storia della seconda guerra mondiale'' Winston Churchill - lo statista contrario al Patto di Monaco del luglio 1938 – si domanda ''chi abbia guadagnato maggiore forza nell'anno susseguente a Monaco, se Hitler o gli Alleati''. Dopo un'ampia disamina degli eventi intervenuti nel breve lasso di tempo che separarono il Patto di Monaco dall'aggressione alla Polonia, nel settembre del 1939, l'uomo politico britannico arriva alla ...

L'UE boccia LA MANOVRA?/ Ecco cosa può succedere all'Italia : Secondo il commissario Oettinger, la Commissione europea boccerà la manovra presentata dall’Italia. cosa potrà quindi accadere a quel punto? Ce lo spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA & MERCATI/ Attenti all'imbroglio tedesco e al piano B di Merkel & co., di P. AnnoniMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano

A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel : La manovra economica italiana si inserisce in un "quadro di sostenibilità dei conti pubblici, testimoniato dal calo del debito al 126,7 per cento del pil nel 2021". E il superamento della legge Fornero "avrà un effetto positivo sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale e quindi all'ingresso nel mercato del lavoro di giovani che hanno maggiore familiarità con le nuove tecnologie digitali".davanti ad ...

Manovra verso bocciatura Ue entro fine mese. Conte : dialogo ma non la cambieremo : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese...

Manovra verso bocciatura Ue entro fine mese se Roma non la cambia : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese...

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...

Ue-Italia - boccia (Pd) ad Affari "Grave errore il no alla manovra" : Che cosa pensa dell'atteggiamento di chiusura dell'Unione europea nei confronti del governo italiano? "E' un atteggiamento assolutamente sbagliato. Se facessero partire la procedura di infrazione sarebbe l'ultimo errore di una lunga serie fatti dalla Commissione Juncker" Segui su Affaritaliani.it

Ue-Italia - boccia (Pd) ad Affari "Grave errore il no alla manovra : Che cosa pensa dell'atteggiamento di chiusura dell'Unione europea nei confronti del governo italiano? "E' un atteggiamento assolutamente sbagliato. Se facessero partire la procedura di infrazione sarebbe l'ultimo errore di una lunga serie fatti dalla Commissione Juncker" Segui su Affaritaliani.it

Manovra - bocciatura Ue entro fine mese se Roma non la cambia : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese...

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...