Red Canzian dei Pooh | scherzo de Le Iene Video | doppia gaffe | Loredana Bertè confusa con

Le Iene e la beffa al contrario : nello scherzo a Red Canzian confusa la Bertè con la Tavassi : Volevano beffa re, sono rimasti beffa ti. La legge del contrappasso colpisce Le Iene che nella puntata di mercoledì hanno cercato di mettere in piedi uno scherzo ai danni di Red Canzian . Ma oltre all’inaspettata reazione dell’ex-Pooh, scaltro nello sgamare le telecamere nascoste, va segnalato anche il clamoroso errore della redazione del programma che, in un secondo momento, ha confuso Loredana Bertè con Guendalina Tavassi .Andiamo con ...

Red Canzian DEI POOH - SCHERZO DE LE IENE/ Video - Il bassista non ci casca : “Mia figlia non è così zoccola” : Red CANZIAN è finito nel mirito de Le IENE Show: il cantante dei POOH è stato vittima di uno SCHERZO con la complicità della figlia Chiara. Come avrà reagito?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:56:00 GMT)