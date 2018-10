Incendi Milano | il pm dispone una perizia sui rifiuti

Incendio a Milano e pericolo diossina. Ecco che cos’è : Ben 16mila metri cubi di materiale carbonizzato. È questo finora il bilancio dei rifiuti bruciati nell’Incendio di un capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca (quartiere della zona Nord di Milano), cominciato nella sera del 14 ottobre e non ancora terminato. Più precisamente, i vigili del fuoco e Protezione civile stanno provando a spegnere le fiamme, che ancora continuano a bruciare generando una nube nera irrespirabile che si sta ...

Milano - Incendio a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

L'Incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Milano - maxi Incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...

Incendio a Milano - ancora fumi e cattivo odore ma nessun pericolo : Desta ancora preoccupazione, a Milano, lo strascico dell' Incendio che tre giorni fa ha distrutto un capannone industriale dove erano stoccate tonnellate di rifiuti, i cui fumi continuano a ...

Incendio Milano - Granelli : “Nessuna sostanza tossica nei fiumi” : “Arpa sta facendo tutti i rilievi e risulta che non ci sono sostanze tossiche nei fumi, sopra i livelli ordinari. Cioe’ non c’e’ benzene e non ci sono inquinanti, questo ci rassicura pero’ e’ chiaro che l’odore c’e’ e sappiamo anche che, quando brucia la plastica, si produce diossina, quindi meno tempo di esposizione c’e’ e meglio e’ per tutti”. Lo ha spiegato ...

Incendio ancora attivo a Milano - il Comune : 'Non c'è allarme per la salute' : Non è ancora stato definitivamente spento l'Incendio del deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano , andato a fuoco domenica notte. Ma, dalle prime informazioni, sembra che i fumi sprigionati ...

Incendio a Milano - psicosi per la puzza e l’aria irrespirabile. Corsa alle farmacie per le mascherine : Nella mattina di mercoledì l’odore acre si avvertiva anche in centro. Gli esperti rassicurano sui rischi per la salute ma invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse per precauzione. Vigili del fuoco ancora al lavoro: «Ci vorranno giorni»