F1 | che stoccata di Hamilton alla Ferrari | “la Mercedes ha fatto un lavoro perfetto

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la verità. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la vertà. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

Berlusconi - che stoccata al Milan e a Gattuso! : Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan. E lo fa da una location tutta nuova per lui, ovvero dallo stadio Brianteo che, nella giornata di ieri, ha ospitato il match interno del suo Monza, per il quale il leader di Forza Italia ha rilevato il 95% delle quote. Durante l’intervallo, l’ex presidente rossonero è stato intercettato dai giornalisti di Sportitalia e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua ex squadra destinate a far ...

La rinascita di André Silva - che stoccata al Milan : “non so cosa sia successo in Italia - ma qui avverto la fiducia” : L’attaccante portoghese ha parlato della sua esperienza con la maglia del Siviglia, lanciando una frecciatina al Milan Solo due gol l’anno scorso in serie A, già sette in questa stagione in Liga dopo sette partite. André Silva è completamente rinato in Liga, il passaggio dal Milan al Siviglia ha rivitalizzato l’attaccante portoghese, protagonista di un avvio di campionato davvero scoppiettante. CRISTINA QUICLER / ...

M5S - stoccata al PD : ‘Non sbraitate - ciò che avreste dovuto fare voi lo abbiamo fatto noi’ : E’ stata ribattezzata la ‘Manovra del Popolo’, la ‘Manovra del Cambiamento’, quella messa in campo da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini, una manovra ‘populista’ che, comunque, ha incontrato le dure critiche della politica europea e che sta già facendo i conti con i mercati finanziari e con lo spread. La manovra che darà la possibilità a molti lavoratori di poter accedere alla pensione e (si spera) di ...

Juventus - stoccata CR7 : “Premio Puskas a Salah? Non scherziamo - la mia rovesciata era…” : stoccata CR7- Tramite una diretta instagram dal ritiro bianconero in vista della grande sfida di oggi contro il Napoli, Cristiano Ronaldo ha colto l’occasione per dialogare e rispondere alle domande di alcuni tifosi. Focus sulla sfida di stasera e poi piccola frecciatina per quel che riguarda il premio “Fifa The Best”, ma soprattutto per il […] L'articolo Juventus, stoccata CR7: “Premio Puskas a Salah? Non ...

Pogba - stoccata a Mourinho : Il Manchester United deve attaccare : ROMA - La saga Pogba-Mourinho in seno al Manchester United si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo dopo il deludente pareggio in casa contro il Wolverhampton. 'Era una partita che giocavamo in ...

MotoGP – Marc Marquez si difende - stoccata velenosa a Lorenzo : “caduta colpa mia? Ad Jorge dico che…” : Marc Marquez rispedisce le accuse di Jorge Lorenzo al mittente e fornisce la sua versione sul controverso episodio di inizio gara Ancora un’altra gara nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda sfreccia sul circuito di Aragon e fa impazzire il pubblico di casa, tagliando per primo il traguardo e allungando ulteriormente in classifica sugli avversari. Meno contento invece Jorge Lorenzo, caduto nelle fasi iniziali della ...

Adriana Volpe Vs Giancarlo Magalli/ Stoccata a Pechino Express : "che cassa pesante - manco ci fosse lui dentro" : Adriana Volpe lancia una nuova frecciatina a Giancarlo Magalli nel corso della prima puntata di Pechino Express 2018. Solleva una cassa pesante e commenta: "manco ci fosse lui dentro"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Real Madrid - Sergio Ramos che stoccata a Griezmann : “E’ un ignorante” : Sergio Ramos- Un attacco totale con frasi ad effetto chiare e decise. Sergio Ramos non le manda a dire a Griezmann e punge l’attaccante francese, reo di aver “richiesto” il pallone d’oro. Il difensore del Real attacca l’attaccante dell’Atletico senza mezze misure. “E’ un ignorante” Sergio Ramos ha così commentato: “L’ignoranza è una cosa molto […] L'articolo Real Madrid, ...

chelsea - Rudiger : 'Con Sarri giochiamo meglio - ci fa sentire vivi. Tutto diverso dall'anno scorso'. Stoccata a Conte? : Soltanto pochi mesi trascorsi dal suo arrivo a Stamford Bridge, ma Maurizio Sarri ha già conquistato tutti, critica, tifosi e addetti ai lavori. Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di ...

Chelsea - che stoccata di Rüdiger a Conte : “l’anno scorso ci faceva chiudere dietro - con Sarri creiamo molto” : Il difensore tedesco ha lanciato una frecciatina a Conte, esaltando invece il modo di giocare di Maurizio Sarri Maurizio Sarri pare aver già fatto breccia nel cuore del Chelsea e dei suoi giocatori, basta ascoltare le parole di Rüdiger per capirlo. Il difensore tedesco infatti ha esaltato lo stile dell’ex Napoli, lanciando invece una frecciatina ad Antonio Conte: “avendo giocato alla Roma conoscevo già come gli piace giocare ed ...

Torino- Petrachi - stoccata a Mancini : “Pochi italiani? Con lui all’Inter neanche uno” : Petrachi- stoccata decisa e pungente di Petrachi nei confronti di Mancini. Il direttore sportivo del Torino, intervistato ai microfoni di “Rmc Sport“, ha colto l’occasione per sottolineare e rispondere ad alcune dichiarazioni fatte dall’attuale ct della Nazionale sull’utilizzo dei giocatori italiani nei rispettivi club. “Quando era all’Inter neanche un italiano in campo…” Petrachi non le ...

Milan - senti Andrè Silva! che stoccata dopo il passaggio al Siviglia : Gattuso bersaglio di una frecciatina al veleno : Direttamente dal ritiro del Portogallo, Andrè Silva è tornato a parlare del suo trasferimento al Siviglia, senza risparmiare una frecciatina al Milan e alle rotazioni effettuate da Gattuso I maggiori campionati europei si fermano: nel weekend andrà in scena il primo turno della Nations League. Il Portogallo, avversario dell’Italia nella seconda sfida, non avrà fra le sue file Cristiano Ronaldo, ma potrà contare su Andrè Silva. ...