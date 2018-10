CRIMEA | STRAGE SCUOLA | SPARI ED ESPLOSIVO | 19 MORTI Video attacco | Russia e Ucraina

ATTACCO AL COLLEGE IN CRIMEA - BOMBE E SPARI : 19 MORTI/ Video - 18enne pro-Putin fa strage in stile “Columbine” : CRIMEA, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 19 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "più esplosioni e SPARI contro studenti": ultime notizie, "non è terrorismo"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:32:00 GMT)

Cosa sappiamo sulla strage di studenti in CRIMEA : La penisola, la cui annessione alla Russia scatenò il conflitto nelle regioni separatiste ucraine e la crisi politica tra Mosca e l'Occidente, è piombata nell'incubo terrorismo. Le autorità russe ...

Chi è Vladislav Rosljakov - il 18enne autore della strage della scuola in CRIMEA con l’ossessione per Putin : Chi è l'autore della strage nella scuola politecnica in Crimea? Il killer si chiama Vladislav Rosljakov, ha 18 anni ed è uno studente al quarto anno. Prima ha fatto esplodere una bomba e poi ha sparato all'impazzata, uccidendo 18 persone di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Aveva l'ossessione per i serial killer e per le politiche di Putin.Continua a leggere

