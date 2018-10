Troppi debiti accumulati | Yonghong Li non può lasciare la Cina

Milan - Yonghong Li 'bloccato' : Troppi debiti - non può lasciare la Cina : Dopo tanti mesi in cui si erano perse le sue tracce, il nome di Yonghong Li riemerge. E lo fa per un fatto di cronaca tutt'altro che positivo per l'ex proprietario e presidente del Milan . Secondo quanto riportano diversi media cinesi, infatti, il governo ha deciso di impedire a Li di uscire dal Paese ...

Manovra - Moscovici : "Sembra spingersi oltre i limiti. Troppi debiti impoveriscono" : Non si fanno attendere le reazioni della Commissione europea alla decisione del Governo di fissare un rapporto deficit/PIL al 2,4% nella prossima Legge di Bilancio. In una intervista alla tv francese ...

Troppi debiti - si dimette sindaco Di Censo - non si può amministrare con troppe difficoltà : L'Aquila - Il sindaco di Introdacqua, Terenzio Di Censo, ha rassegnato le dimissioni. Il Comune versa in una situazione economica molto grave con un disavanzo di cassa di circa 618 mila euro, con gli ufficiali giudiziari che sempre più di frequente bussano alle porte del municipio per atti di recupero crediti e il primo cittadino ha deciso di gettare la spugna. "Con il tempo ho perso la serenità, non si può amministrare ...

Pinerolo - artigiano suicida per Troppi debiti/ Ultime notizie - lettera di addio : "non posso più andare avanti" : Pinerolo, artigiano suicida per troppi debiti. Ultime notizie Campiglione Fenile, lettera di addio a moglie e figli: "così non posso più andare avanti"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 11:26:00 GMT)