Polizze Rc auto | rischio stangata al Nord | aumenti fino al 40%

Manovra - Polizze Rc auto : ecco le province del Nord più colpite dagli aumenti : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la Manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Polizze Rc Auto - rischio aumenti fino al 40% al Nord : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Assicurazione auto e moto : addio alle “Polizze sospendibili” dopo una decisione della Corte di Giustizia europea : Abbiamo assistito, in questi ultimi anni, ad una crescita evidente delle principali piattaforme di sharing mobility che consentono di noleggiare auto e moto per muoversi liberamente in città, ma nonostante questo è ancora piuttosto consistente il numero di italiani proprietari di un automobile o, in generale, di un mezzo di trasporto. Numerose sono le voci di spesa che ogni anno devono sostenere i proprietari di un’automobile, e quella senza ...