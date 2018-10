L' Italia si scopre euroscettica | solo il 44% voterebbe per restare nell' Ue; il dato più

L'Italia si scopre euroscettica : il 44% voterebbe per uscire dalla Ue - il dato più basso di tutta Europa : Sondaggio Eurobarometro: la media è del 66%, anche la Gran Bretagna della Brexit meglio di noi (e sopra il 50%)

L'Italia si scopre euroscettica : solo il 44% voterebbe per restare nella Ue - il più basso di tutta Europa : Sondaggio Eurobarometro: la media è del 66%, anche la Gran Bretagna della Brexit meglio di noi (e sopra il 50%)

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due Italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini

Paura in una scuola Italiana. 1.500 studenti evacuati d’urgenza. 25 le persone trasportate in ospedale. Ora finalmente si scopre cosa è successo : È successo quello che non doveva succedere all’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana dove sono stati evacuati 1500 studenti. A metà mattina la scuola è stata evacuata dopo che alcuni studenti hanno iniziato ad avvertire dei malori e difficoltà a respirare. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ventidue ragazzi sono stati portati al pronto soccorso. In base ai primi rilievi dei militari, pare che a causare ...

LIVE Cina-Olanda volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia scopre la sua avversaria per la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due ...

Scopre il gene delle morti improvvise - ma dove andare a Oxford perché in Italia non trova lavoro : Questo è un po' triste come è triste che tra i dieci ricercatori più citati al mondo ci siano due Italiani, che però non lavorano in Italia'. Prospettive per il futuro? 'Sono combattuta, qui sto bene,...

Beautiful - anticipazioni Italiane : RIDGE scopre tutto di BILL e STEFFY!!! : Nelle puntate italiane di Beautiful siamo ormai arrivati a un momento clou della narrazione, quella in cui la notte di passione passata da BILL (Don Diamont) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sta già provocando (e presto provocherà ancora di più) un vero e proprio “effetto domino”. Per ora quello che è impazzito di dolore è il povero Liam (Scott Clifton), ma presto anche qualcun altro si infurierà e vorrà vendetta… Eh sì, gli ...

Le chances dell'Italia/Come darsi un nuovo ruolo riscoprendo Eritrea-Etiopia : Si aggiunga che l'Etiopia è già la più grande economia dell'Africa orientale, avendo scalzato il Kenya nel 2017. Ma i record positivi non finiscono qui perché nel 2018, l'anno in corso, il Fondo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Christoph scopre che Alicia è incinta e… : È il momento di mettere tutte le carte in tavola! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno alla prima vera resa dei conti tra i tre protagonisti in cui si giocherà a carte scoperte. E il risultato sarà davvero esplosivo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alicia incinta di Christoph Come sappiamo, la ...

LIVE Sorteggio Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : l’Italia scopre le avversarie della Final Six : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi delle Final Six dei Mondiali di Volley femminile. Oggi l’Italia scoprirà quali saranno le due prossime avversarie nella corsa ad un podio iridato che ora è diventato un obiettivo assolutamente raggiungibile. La squadra di Davide Mazzanti ha vinto nove partite consecutive, superando anche le campionesse in carica degli Stati Uniti per 3-0 e si qualificata come prima del suo ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : PAUL scopre le bugie di ROMY : Il momento della verità è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la love story tra PAUL Lindbergh (Sandro Kirtzel) e ROMY Ehrlinger (Désirée von Delft) avrà una svolta improvvisa e determinante che rischierà però di far naufragare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: PAUL e ROMY si baciano Come sappiamo, dopo un ...

L'Italia scopre una nuova rotta dei migranti - dalla Germania : Matteo Salvini alla fine infila i panni del vincitore, ma qualche dubbio resta. Anche se da Berlino fanno sapere che sbarchi all’aeroporto non sono previsti, precisano anche che non sono previsti per questa settimana. dalla prossima si vedrà. E non è detto che sarà un replay di quanto avvenuto oggi. Oggi l’Italia ha scoperto che, oltre alla rotta balcanica, a quella mediterranea, a quella spagnola i flussi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Viktor scopre che Alicia è incinta di Christoph : Una scoperta davvero scioccante è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo, infatti, una rivelazione inaspettata sconvolgerà le vite del trio protagonista aprendo le porte a scenari insospettabili fino a poco tempo da… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alicia aspetta un bambino da Christoph Come sappiamo, la ...

Calcio a 5 - l’Italia scopre super Fortini. Ma il Belgio all’ultimo istante vince l’amichevole a Morlawenz : Si conclude con una sconfitta la spedizione dell’Italia in Belgio per un test amichevole di preparazione ai prossimi impegni ufficiali. Con il campionato di Serie 2018-2019 di Calcio a 5 ormai prossimo ad entrare nel vivo, gli azzurri allenati dal ct Roberto Menichelli sono volati a Morlawenz, una piccola città a 100 km da Bruxelles, per sfidare i padroni di casa del Belgio. Ancora una volta, però, l’Italia ha dato ...