Il 20 novembre amichevole Italia-Usa

Nazionale - ufficializzata la sede dell’amichevole contro gli USA : si giocherà a Genk il 20 novembre : La Nazionale di Roberto Mancini giocherà a Genk l’amichevole contro gli Stati Uniti Si giocherà alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e gli Stati Uniti in programma il prossimo 20 novembre. La sede dell’incontro è stata ufficializzata oggi, si tratterà della seconda partita per gli azzurri nella settimana di sosta, dal momento che qualche giorno prima giocheranno a ...

Amichevole Brasile-Uruguay il 16 novembre a Londra : Amichevole di lusso il prossimo 16 novembre quando l’Emirates Stadium di Londra ospiterà la partita Brasile-Uruguay. La Selecao scenderà in campo il prossimo 12 ottobre a Riad contro l’Arabia Saudita e quattro giorni più tardi contro l’Argentina a Jeddah. Il match servirà alle due formazioni per preparare al meglio la prossima Coppa America che si disputerà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. (AdnKronos) SCARICA GRATIS ...