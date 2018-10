Gf Vip 2018 | Dasha | fidanzata di Stefano Sala | Se mi tradisce sparisco per

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Martina contro Eleonora Giorgi : "Noi stiamo dando un ottimo esempio" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?/ Grande Fratello Vip 2018 : primo caso di corna in arrivo... : A quanto pare Stefano Sala è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con Benedetta Mazza tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi : "Ho baciato Jeremias Rodriguez" (video) : Giulia Salemi, nelle ultime ore, ha avuto un confronto con Francesco Monte dopo che Cecilia, a 'Casa Signorini', ha elencato tutti i suoi possibili flirt con alcuni membri dell'ambitissimo clan Rodriguez. La gieffina, categoricamente, ha smentito di aver avuto una relazione con l'ormai ex fidanzato di Belen: Io non ho avuto nessun flirt con Iannone. Un’uscita di gruppo quattro anni fa, lui era in Moto 2. Un evento a Lugano. ...

Grande Fratello Vip 2018/ Gli Oneston ospiti lunedì? Il popolo dei social... : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Lory del Santo cachet record : ecco i compensi stellari dei concorrenti : Riccardo Signoretti sul magazine Nuovo svela i compensi da vere star di alcuni concorrenti della casa del GF VIP 3 . Maurizio Battista, prima di ritirarsi dal gioco, aveva rivelato gli accordi ...

Grande Fratello Vip 3 | Daytime 17 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 ...

Elia Fongaro eliminato al Gf Vip 2018? Fan di Francesco Monte lo votano in massa : L’eliminazione di Elia Fongaro al Gf Vip 2018 è vicina? L’armata Monte all’attacco! Elia Fongaro verrà eliminato al Gf Vip 2018? Contro di lui c’è un’armata pronta a mandarlo a casa. Un’armata costituita dalle fan di Francesco Monte! Tra i due ragazzi ci sono state spesso delle incomprensioni e – diciamolo anche tranquillamente – non […] L'articolo Elia Fongaro eliminato al Gf Vip 2018? Fan ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte - attacco dall'esterno : "Non è interessato a Giulia ma a.." : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Gf Vip 2018 : Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto - rivolta sul Web : Fine dell’Amicizia fra Elia e Silvia al Gf Vip 2018? Silvia Provvedi sta mentendo a Elia Fongaro? Alle fan dell’ex Velino non è andata proprio giù la nomination da parte di quella che credevano una sua amica. Lei e sua sorella Giulia lo hanno votato per esclusione, ma questa loro motivazione non ha convinto nessuno. […] L'articolo Gf Vip 2018: Silvia mente a Elia? Amicizia a rischio per un gesto, rivolta sul Web proviene da ...

Eleonora Giorgi/ Nuove gaffe e lamentele nella Casa : Ivan Cattaneo sbotta! (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a Casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - 4a puntata/ Concorrenti preoccupati per l'andamento dello show : "Mancano dinamiche" : Grande Fratello Vip 2018, diretta quarta puntata: nomination di fuoco tra Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Chi sarà eliminato questa sera? Entra un sostituto per Battista?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi umilia Fabrizio Corona e rimbalza Signorini : Ilary Blasi umilia Corona Ilary Blasi torna a ruggire. Che la romana conduttrice non le mandasse a dire è ormai ampiamente risaputo, e questa sera ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma. Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip si torna a parlare di Fabrizio Corona e della sua storia ormai chiusa con Silvia Provvedi. Non è un mistero, d’altronde, che la produzione voglia fortemente un confronto tra l’ex agente ...

Grande Fratello Vip 2018 raddoppia - in onda anche il giovedì ma rischia contro L’Allieva : Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip 2018. Il reality di Canale 5 si appresta a vivere una settimana intensa con ben due puntate a distanza di 3 giorni l’una dall’altra. Come riporta infatti la guida tv di Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 16 ottobre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini attendono i telespettatori non solo lunedì 22 ottobre per la quinta puntata, ma eccezionalmente anche giovedì 25. E se il ...

GFVip 2018 - Eleonora Giorgi : ‘Matteo Branciamore? Mi stupisco non sia diventato un tossico’ : Eleonora Giorgi continua a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 a suon di gaffe e uscite che suscitano talvolta l’ilarità talaltra l’imbarazzo di coinquilini e telespettatori. Ultima in ordine di tempo quella nei confronti di Matteo Branciamore, indimenticato Marco de I Cesaroni. Dopo la diretta della quarta puntata – che ha visto anche un’incursione di Paolo Ciavarro, figlio della Giorgi, nella Caverna ...