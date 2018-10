Al via il XVIII della Cgil Tutti i segretari riminesi

CGIL - giovedì via al XVIII Congresso Provinciale : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Al via la XVIII edizione del Festival Internazionale Musica sulle Bocche : Gli spettacoli sul palco centrale saranno accompagnati dalle videoproiezioni su grandi dimensioni di "I'm let" di Massimo Dasara. Alla direzione artistica di Enzo Favata si affianca il "Green team" ...

VINCITORE PALIO DI SIENA ASSUNTA 16 AGOSTO 2018/ 10 contrade al via : la vittoria doppia nel XVIII secolo : Chi sarà il VINCITORE del PALIO di SIENA del 16 AGOSTO 2018 ? C'è grande attesa in Piazza del Campo, dove le dieci contrade che partecipano alla corsa sono già pronte a darsi battaglia(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:46:00 GMT)

A S. Alfio - al via il XXXVIII Premio Targa d’Argento Castagno dei Cento Cavalli : E’ tutto pronto a Sant’Alfio per l’attesissima Notte del Castagno – XXXVIII Premio Targa d’Argento Castagno dei Cento Cavalli, in