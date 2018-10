Sant' Egidio | Madrid sarà la prossima tappa dei Ponti di pace

agi

: #Pontidipace «Disarmare i cuori per poter abolire le armi» - Avvenire_Nei : #Pontidipace «Disarmare i cuori per poter abolire le armi» - EP_President : L'Europa, portatrice di pace, è oggi sotto attacco; dobbiamo difenderla insieme, continuando a costruire ponti di l… - vaticannews_it : #10ottobre Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la pena di morte, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egi… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Sarà Madrid ladel meeting interreligioso della Comunità diche da 32 anni ha raccolto il testimone di Giovanni Paolo II che aveva convocato per primo ad Assisi i capi religiosi il 27 ottobre 1986, conducendoli di anno in anno in una città diversa. Lo ha annunciato il cardinale il cardinale Carlos Osoro Sierra, arcivescovo della capitale spagnola.