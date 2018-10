Rita Dalla Chiesa incorona Salvini | Serviva concretezza

Paola Barale/ Esclusa dalla televisione? La sua verità a “Vieni da me” : Paola Barale è ospite nel salotto di Caterina Balivo, nel programma Rai "Vieni da Me". La showgirl, lontana da molti anni dal mondo dello spettacolo, tornerà in televisione?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : «Salvini? C'era bisogno di concretezza - la gente lo ama e ha ragione» : Rita Dalla Chiesa è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del programma 'I Lunatici', commentando l'attuale situazione politica in Italia: ' Salvini ? Forse C'era bisogno di un po' di ...

Rita Dalla Chiesa - epica dichiarazione d'amore a Salvini : 'Avevamo bisogno di concretezza' : La politica è una cosa seria, bisogna essere in grado di gestire quei cittadini che hanno bisogno di risposte. Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo'. Per approfondire

Rita Dalla Chiesa : "Marco Liorni mi ricorda Fabrizio Frizzi" : Ospite de I Lunatici su Rai RadioDue, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato dell'ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso qualche mese fa: Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. E' sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile. Erano 27 anni che era presente, tra convivenza, matrimonio e ...

Rita Dalla Chiesa : "L'ascesa di Salvini? C'era bisogno di concretezza. La gente lo ama e ha ragione" : Rita Dalla Chiesa si schiera con Matteo Salvini. Intervenuta a "I Lunatici" di Rai Radio2 la giornalista ha commentato la situazione politica attuale, soffermandosi sulle capacità del vicepremier leghista:"L'ascesa di Salvini? Forse C'era bisogno in questo momento di un po' di concretezza. Su alcune cose non sono d'accordo con lui, ma vedo fermezza, concretezza e tanta gente che lo segue e lo ama. Forse, psicologicamente, è ...

Si candida in una lista alleata della Lega - Titty AstaRita esclusa dalla squadra di calcio femminile : Tenete la politica fuori dallo sport!". Cosi' su Twitter il vicepremier Matteo Salvini commenta il caso: Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport! https://...

Matteo Salvini - Titty AstaRita : cacciata dalla squadra napoletana di calcio perché candidata della Lega : E' stata cacciata dalla squadra di calcio in cui giocava perché si è candidata nella Lega a Marano. Titty Astarita , capitana della formazione femminile dell' Afro Napoli , è infatti stata invitata ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Shan Lin la favoRita Dalla piattaforma - Wassen e Lyskun le principali rivali della cinese : E così, dopo il nuoto in piscina, è tempo dei Tuffi nelle acque argentine di Buenos Aires in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sarà lo spettacolo della piattaforma femminile a dare il via alle danze e non ci si annoierà di certo grazie alle evoluzioni delle ragazze. Una gara che non vedrà al via nessuna italiana. Chiara Pellacani infatti si cimenterà dai 3 metri e dunque spetterà alle altre protagoniste regalare qualcosa di speciale. Come accade ...

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti dalla politica : Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli alunni di alcune scuole secondarie di secondo grado e, tra le cose che ha voluto sottolineare, ha ricordato che le autorità indipendenti dalla politica sono tali «a garanzia di tutti». Ovviamente il Capo dello Stato non fa alcun riferimento diretto, ma è difficile non pensare ai ministri che in ques...

Mattarella : la Costituzione tutela le autorità indipendenti dalla politica : Il mondo cambia, cambia la vita sociale, cambia la vita economica, cambia costantemente il mondo. Quelle norme furono scritte in maniera tale da avere la capacità di abbracciare e regolare anche ...

Rita Dalla Chiesa : «Uno schiaffo ai tanti genitori che fanno salti mortali». La foto-denuncia : Rita Dalla Chiesa utilizza Twitter per denunciare, tra le altre cose, aspetti negativi di Roma Capitale: in passato, per esempio, ha mostrato il degrado della città eterna ricoperta di immondizia e di ...

Tema storico eliminato dalla maturità - l’appello degli studiosi : “La storia non è antiquariato” : Dopo l'eliminazione della traccia storica dall'esame di maturità parte lo scontro. Alle parole del presidente della commissione che ha rivisto l'esame, il linguista Luca Serianni che spiega come "gli studenti abbiano smesso di sceglierla", risponde l'appello degli storici: "La storia fa parte del presente".Continua a leggere

Non cancellate il senso storico dalla maturità! : Hanno ragione gli storici a protestare, al di là di ogni pur legittima difesa lobbistica dei loro interessi: la scomparsa della traccia di storia fra i temi proposti nella prima prova scritta dell'esame di maturità è un brutto segnale. Non tanto per una non mai meglio definita possibilità di "perdita della memoria storica", che nel nostro Paese è spesso selettiva e faziosa, quanto per la possibilità che ...

Ambiente : “Edifici attivi” - il progetto bRitannico che punta a rivoluzionare l’edilizia con materiali che creano energia rinnovabile dal calore e dalla luce : Un consorzio guidato dalla Swansea University ha ricevuto 36 milioni di sterline dal governo britannico per il suo progetto di “Edifici attivi”, che utilizza nuovi materiali di costruzione per generare elettricità pulita. Rendere l’edilizia più ecologica sarà l’obiettivo di un nuovo programma di innovazione per l’energia pulita in Galles che genererà elettricità da “Edifici attivi”. I nuovi materiali di costruzione creeranno energia rinnovabile ...