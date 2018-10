Regno Unito Controsenso in autostrada | scontro frontale | muoiono 3 persone

National Videogame Museum : a novembre apre il primo museo permanente di videogiochi del Regno Unito : Recentemente i videogiochi hanno ricevuto molta attenzione nei musei del Regno Unito. Solo il mese scorso, il V & A ha spalancato le porte alla sua nuova mostra Videogames: Design / Play / Disrupt che esplora le dimensioni sociali, politiche e artistiche dei videogiochi e delle loro community. La fiera V & A durerà solo fino alla fine di febbraio, ma non preoccupatevi: gli inglesi, ma anche tutti gli interessati, saranno presto in grado ...

RPT : SOSTITUISCE LA PRECEDENTE - Trenitalia c2c - Gruppo FS Italiane - è "Miglior compagnia ferroviaria" del Regno Unito : Trenitalia c2c , gestita da Trenitalia UK, la filiale britannica del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata il Premio quale miglior compagnia ferroviaria della Gran Bretagna , Rail Operator of the Year,.

Regno Unito - come funziona la linea di successione al trono - : Il figlio di Harry e Meghan sarà al settimo posto della lista per succedere a Elisabetta II, secondo un protocollo regolato da due atti, uno del 1701 e uno del 2013

Call of Duty : Black Ops 4 : le vendite fisiche nel Regno Unito scendono del 59% rispetto a Black Ops 3 : Sebbene abbia stabilito un record per le vendite digitali nel suo giorno di lancio, le vendite fisiche del fine settimana per Call of Duty: Black Ops 4 sono diminuite di quasi il 50%. Questo confrontando i dati con Call of Duty: WW2. Inoltre, le vendite fisiche sono diminuite del 59% rispetto a Call of Duty: Black Ops 3.Come riporta Gamingbolt, in termini di lanci fisici, il sequel di Treyarch è ancora la seconda più grande uscita dell'anno. Il ...

Arabia Saudita : caso Khashoggi - Usa e Regno Unito potrebbero boicottare conferenza su investimenti a Riad : Nel frattempo gli effetti del caso Khashoggi si fanno già sentire sull'economia dell'Arabia Saudita, la cui borsa ha aperto oggi in calo... "Andremo a fondo della questione e ci saranno punizioni ...

La tempesta Callum si indebolisce : forti venti e piogge torrenziali nel Regno Unito - 2 morti e danni : La tempesta “Callum” si sta indebolendo col passare delle ore: venti forti e piogge torrenziali hanno provocato la morte di 2 persone, e numerosi danni in gran parte del Regno Unito. Le autorità hanno reso noto che un uomo è morto nella giornata di ieri a causa di una frana in Galles, mentre un altro è stato trascinato via dall’acqua a Brighton, in Inghilterra. Nelle fasi critiche, tra venerdì e sabato, si sono registrate ...

Maltempo in Europa : Regno Unito si prepara alla tempesta Callum. Vi sono gia' i primi disagi. : Una intensa ondata di Maltempo sta colpendo il Regno Unito per l'avvicinamento di una vasta area ciclonica dall'Atlantico caratterizzata da venti molto forti e abbondanti piogge. Nelle prossime...

Brexit - la May convoca il gabinetto : Regno Unito verso l'accordo con l'Ue : Il Regno Unito e l'Unione europea sarebbero vicini a un accordo sulla Brexit. Secondo quanto riporta il Financial Times, il premier Theresa May avrebbe informato il suo gabinetto che si è prossimi a ...

Regno Unito - sale il deficit commerciale di agosto : Si amplia più del previsto il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna , che si attesta nel mese di agosto a 11,2 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 10,39 ...

Speciale difesa : Iraq - Regno Unito pronto a sostenere governi di Baghdad ed Erbil su riforme sicurezza ed economia : Baghdad, 09 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Riformare il settore della sicurezza, avviare decisi cambiamenti economici e arginare il settarismo etnico presente in Iraq. Sono queste... , Irb,

Forza Horizon 4 è il gioco della serie venduto più velocemente nel Regno Unito : Questa mattina vi abbiamo riportato gli ultimi dati relativi alle classifiche software del Regno Unito. Abbiamo visto come FIFA 19 si sia piazzato subito al primo posto e abbiamo appreso qualche interessante dettaglio sul calo delle vendite fisiche di Assassin's Creed Odyssey, se confrontate con Origins.Ora, come segnala GamesIndustry.biz, dai dati in UK emergono altre interessanti informazioni che riguardano l'apprezzato Forza Horizon 4. Il ...

Assassin's Creed Odyssey in calo e Forza Horizon 4 in crescita ma nel Regno Unito domina sempre FIFA 19 : Con il mercato digitale in costante crescita, soprattutto in un area come il Regno Unito, valutare i dati della classifica di vendite che si basano esclusivamente sul retail è a dir poco riduttivo. Ciò che è certo è il fatto che FIFA 19 rimane in vetta nonostante il debutto di pezzi da novanta come Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4.Ma come valutare il debutto del nuovo Assassin's Creed che si posiziona al secondo posto della classifica? ...